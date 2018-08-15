В США опубликовали доклад о надругательствах сотен священников Пенсильвании над детьми

В документе говорится, что более 300 священников начиная с 1950-х совершили надругательства над более чем одной тысячью несовершеннолетних

Большая коллегия присяжных опубликовала доклад о многочисленных случаях надругательств сексуального характера со стороны католических священников нескольких епархий американского штата Пенсильвания в отношении малолетних детей. Об этом сообщила во вторник телекомпания Эн-би-си, – перевод ТАСС.

Два года назад генпрокуратура Пенсильвании на волне многочисленных признаний пострадавших и судебных исков объявила о начале работы большой коллегии присяжных, которой предстояло изучить множество обвинений в адрес священнослужителей штата.

Во вторник по итогам двухлетнего расследования она опубликовала 884-страничный, частично отредактированный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В документе говорится, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем одной тысячью несовершеннолетних, отмечает Эн-би-си. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше.

Как заявил генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана были осведомлены о случаях насилия и систематически покрывали причастных к этому священнослужителей.

В то же время, как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, выводы коллегии, скорее всего, не приведут к каким-либо юридическим последствиям для разоблаченных священников, так как возбудить уголовные дела в их отношении в большинстве случаев невозможно в связи с истечением срока давности. При этом как минимум двум священнослужителям, которые совершали преступления в не столь далеком прошлом, власти уже предъявили официальные обвинения в надругательстве над несовершеннолетними.

Скандал, связанный с преступлениями священников – педофилов, разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI. Нынешний глава Римско-католической церкви Франциск неоднократно осуждал священников, совершающих надругательства над малолетними прихожанами, называя это смертным грехом. Он ранее также признавал, что церковные власти опоздали с принятием мер для недопущения таких преступлений. Несколько высокопоставленных иерархов, замешанных в разные годы в подобных действиях в США, Европе, Южной Америке и Австралии, были отстранены от служения или подали в отставку.

Напомним, Рада усилила наказание за педофилию.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал создать реестр педофилов. Таким образом он призвал остановить волну сексуального насилия в стране.

Напомним, в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.