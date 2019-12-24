Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

Хищник бросился на мальчика, но врезался в стеклянную стену

Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео Фото: Mohan Moolepetlu / Unspl

Житель Ирландии опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло. "Мой сын сегодня в меню в Дублинском зоопарке", – шутливо подписал он запись.

На ролике показано, как ребенок в зоопарке встает спиной у вольера с тигром. Животное заинтересовалось мальчиком и бросилось на него, но врезалось в стеклянную стену. В надежде достать добычу, хищник несколько раз ударил лапами по преграде. Ребенок испуганно обернулся и отпрянул от вольера. В результате инцидента никто не пострадал.

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Видео набрало больше 650 тысяч просмотров. Комментаторы оценили угрожающие размеры тигра и прочность стекла.

Напомним, ранее мы сообщали, что львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами. Кроме этого, мы писали, как в Луцком зоопарке спасли маленького тигренка. От него отказалась мама, а сейчас детеныш свободно ходит по территории зверинца

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