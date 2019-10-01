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Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Фото и видео голливудской звезды в киевской подземке вызвали шквал постов в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
Том Круз встретился с Зеленским в Киеве Фото: facebook.com/zelenskiy95
Том Круз встретился с Зеленским в Киеве
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Известный американский актер Том Круз вечером 30 сентября посетил столицу Украину и даже спустился на одну из самых красивых станций метро в мире – "Золотые ворота". После чего фото и видео звезды в киевской подземке начали распространяться по социальным сетям.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цель визита знаменитого актера в Украину. "Пригласил его, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные виды", – говорится в сообщении на странице Зеленского в Facebook.

Узнайте, почему Том Круз хочет отречься от своей веры:

Также Глава государства отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену.

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Пользователи сети встретили новость о Томе Крузе в киевском метро с юмором. Вот, что они пишут в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский встречался с другими голливудскими звездами. Он побеседовал с актрисами Робин Райт и Милой Кунис (уроженкой Украины), актером и продюсером Эштоном Катчером, с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином. Президент поднимал тему украинского кинематографа.

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Зеленский: В Украине Том Круз найдет фантастические локации для кино Зеленский встретился в Киеве с голливудским актером Томом Крузом: что обсуждали Том Круз в Киеве: почему актер посетил украинскую столицу Том Круз в Киеве. Видео с голливудской звездой в метро поразило пользователей сети
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Источник: Сегодня
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