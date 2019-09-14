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Зеленский встретился с голливудскими звездами

14 сентября, 21:32

Президент зовет мировой кинобизнес снимать кино в Украине

Президент Владимир Зеленский призывает мировой кинобизнес снимать кино в Украине.

Об этом говорится в сообщении Зеленского на страничке в Facebook.

"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино – и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу", - говорится в нем.

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Отмечается, что Зеленский встречался с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, актрисами Робин Райт и Милой Кунис, а также актером и продюсером Эштоном Катчером.

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Фото: @MiroslavLajcak

Как известно, уже в 23-й раз каждую вторую субботу сентября в Украине отмечают День украинского кино. Не остался в стороне от праздника и президент Владимир Зеленский, который тепло поздравил соотечественников.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить принципы государственного финансирования киноиндустрии и ввести рейтингование продюсеров, заявил министр Владимир Бородянский.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Украине в 2018 году создали 49 фильмов, 22 из которых вышли в прокат. Как заявлял бывший премьер-министр Владимир Гройсман, в прошлом году господдержка киноиндустрии составила миллиард гривен. Он также добавил, что первые 15 отечественных телесериалов запущены в производство.

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Источник: Сегодня

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