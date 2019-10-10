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У талисмана "Киевпастранса" появился конкурент из "Укрзализныци"

Супергерои, фото которых на днях представили транспортные компании, подверглись критике в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Талисманы Укрзализныци и Киевпастранса
Талисманы Укрзализныци и Киевпастранса
Фото: Сегодня

Пользователи сети активно обсуждают появление талисмана от КП "Киевпастранс" и мгновенный ответ от "Укрзализныци", которая создала собственного героя.

"Обидно, но Киевпастрансформеру точно не под силу спасти городскую электричку. Здесь нужна душа, железнодорожный опыт и суперсила Железомена", – заявили в УЗ.

Скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Однако оба персонажа подверглись критике со стороны украинцев.

"В пригородном сообщении наведи порядок, чудило", "В вашем случае это Клопомен", "Жаба vs. Гадюка", "Он слепой?", "Пусть Железомен откроет лифты на вокзале станции Винница", – пишут пользователи сети.

Смотрите видео: в чем сила талисманов

Напомним, ранее коммунальное предприятие "Киевпастранс" представило свой новый талисман – Киевпастрансформер. Генеральный директор компании Дмитрий Левченко написал на своей странице в Facebook, что это "символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта".

Киевпастрансформер
Киевпастрансформер
Фото: Дмитро Левченко / facebook.com

Мы также писали, что клубный маскот "Кельна" козел Хеннес уходит на покой после того, как 11 лет верой и правдой служил футбольному клубу. Причина – проблемы со здоровьем, которые были обнаружены ветеринарами. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как в Токио презентовали олимпийских роботов-талисманов.

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Источник: Сегодня
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