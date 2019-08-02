Хеннес VIII / Фото: Instagram

Немецкий клуб отправил козла-талисмана на пенсию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%20VIII https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%20VIII 2019-08-02T20:25:00+03:00 Футбол 62 года назад животное стало символом клуба

Клубный маскот "Кельна" козел Хеннес уходит на покой после того, как он 11 лет верой и правдой служил футбольному клубу. Причина – проблемы со здоровьем, которые были обнаружены ветеринарами.

Хенесс присутствовал на всех домашних матчах "Кельна" и лично был свидетелем двух понижений в классе, двух повышений и первой еврокубковой кампании за 25 лет. Сейчас же козел болен возрастным остеоартритом и остаток своих дней он проведет в зоопарке.

"Мы не хотим, чтобы наш клубный маскот был вынужден чувствовать боль на стадионе. После повышения в классе, сейчас идеальное время для Хенесса VIII наслаждаться пенсией", – говорит исполнительный директор Александр Верле.

Любимец тысяч фанатов попрощается со своими поклонниками на первом домашнем матче сезона, который состоится 11 августа. Козел в качестве Маскота появился у "Кельна" в 1950 году, когда клубу подарили циркового козла, которого назвали в честь тогдашнего тренера Хенесса Вайсвеллера. Теперь же Хенесса VIII заменит Хенесс IX – молодой козел, которому только исполнился один год.

Напомним, что концовка прошлого сезона в Бундеслиге ознаменовалась небольшим скандальчиком с участием Роберта Левандовского. Форвард "Баварии" подрался с другим нападающим команды Кингсли Команом. Их одноклубникам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу пришлось разнимать француза и поляка.

Кстати, "Бавария" победила "Реал" на Международном кубке чемпионов, несмотря на удаление вратаря. Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Бавария" – "Ливерпуль":

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