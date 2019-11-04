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Украинцев удивили выросшие в пассажирском поезде грибы: курьезное фото

Пользователи Facebook начали активно обсуждать увиденное в комментариях под постом

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:43
Грибы в пассажирском поезде удивили сеть
Грибы в пассажирском поезде удивили сеть
Фото: Pixabay

Житель Николаева Егор Клецов разместил на своей странице в Facebook фотографию грибов, которые якобы растут в поезде "Укрзализныци" Запорожье – Бердянск. На фото видно, как из внутренней обшивки вагона, которую заделали монтажной пеной, выросли 13 крупных грибов. "XXI век. Укрзализныця. Поезд Запорожье – Бердянск. Грибнику на заметку", – написал Клецов.

Скриншот: facebook.com/egor.sergeevich81

Смотрите видео: какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци"

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в комментариях под постом. "А говорят, что в этом году грибов нет", "Грибы, чтобы трип был по-настоящему незабываемым", "Очень похожи на съедобные черные опята, но на фотографии плохо видно", – шутят юзеры.

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Снимок комментируют с юмором и серьезно, возмущаясь состоянием вагонов и пренебрежением перевозчика к пассажирам. "Читаю комменты. Все шутят. А ведь это не смешно, что наших людей так не уважают. Если человек купил билет на такой поезд, он может и должен требовать деньги обратно. Они будут менять вагоны только тогда, когда поймут, что на этих заработать больше не смогут", – написала Ева Миргородская.

Ранее "Сегодня" писали, как в Черкасской области поймали злоумышленников, которые на протяжении нескольких месяцев сливали солярку с поездов. Кроме этого, мы писали, как "Укрзализныця" модернизирует плацкартные вагоны.

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Источник: Сегодня
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