Сливали топливо с поездов: в Черкасской области поймали находчивых преступников

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В Черкасской области поймали злоумышленников, которые на протяжении нескольких месяцев сливали солярку с поездов. Организовали незаконный бизнес двое ранее судимых жителей Смелы. Краденое дизтопливо затем перепродавали по-дешевке. Даже открыли подпольную автозаправочную станцию на арендованном складе. Полицейские провели у задержанных обыски и сейчас устанавливают всех причастных к махинациям.

Дмитрий Грищенко, руководитель СК ГУНП в Черкасской области:

"В ряде санкционированных обысков было изъято около 6 тонн дизельного топлива, шланги, насосы, заправочный пистолет, и автомобили, которыми пользовались злоумышленники при совершении уголовных правонарушений"

Напомним, ранее новости "Сегодня" досконально разобрались в вопросе "подзаборных" заправок: экономия это или убытки для кошелька. Эксперты разъяснили, почему, сэкономив копейки на цене "горючки", можно потерять гривни на ремонте двигателя.

Также ранее стало известно, что государственный и местные бюджеты Украины потеряли из-за теневого рынка нефтепродуктов 10 млрд гривен только в 2018 году. Такие данные обнародовала пресс-служба Нефтегазовой ассоциации Украины.

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