Утка перехитрила тигра и спаслась от смерти: забавное видео

Птица очень ловко исчезла из поля зрения хищника

Тигр. Фото: pixabay

Тигру не удалось полакомиться дичью, его потенциальный обед оказался хитрее и проворнее. Забавное видео из жизни зверей набирает популярность в сети.

На кадрах видно, как опасный хищник медленно подбирается к птице, но вдруг утка ныряет в мутную воду и исчезает из поля зрения тигра. Полосатый зверь, явно не готовый к таким подводным выкрутасам, несколько секунд пребывает в шоке от происходящего.

А когда дикая кошка отворачивает голову, проворная утка внезапно появляется из воды. И как ни в чем не бывало продолжает свой путь.

Напомним, ранее мы сообщали, что также и львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами. Пока что будущих львиц кормят из бутылочки сотрудники зоопарка. Это связано с тем, что в вольере живет несколько взрослых львов, потому для малышей оставаться там небезопасно.

Кроме этого, сообщалось, как в Луцком зоопарке спасли маленького тигренка. "Это были первые роды, и сама тигрица не знала, как себя повести. Хотя все-таки первые двое суток она кормила, и мы пытались, чтобы малыш как можно дольше был с мамой, но на третьи сутки увидели, что детеныш неспокоен", – рассказала директор зверинца Людмила Денисенко.

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