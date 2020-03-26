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"Ведьма из Гарри Поттера": украинская пенсионерка без рук "притянула" к себе сумку, видео

Пользователи Сети очень удивились, когда посмотрели этот ролик

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:56

В Полтаве на остановке "Корпусный парк" очевидцы сняли на видео пенсионерку, которая рукой "притягивает" к себе сумку на колесиках. Видео опубликовано на Facebook-странице местного издания "PTV".

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На кадрах показано, как женщина выходит из маршрутного такси, а водитель помогает ей вынести сумку. Пожилая украинка стоит неподалеку от своего багажа, однако не идет за ним. Она поднимает руку и "притягивает" сумку к себе.

Пользователи Сети очень удивились, когда посмотрели этот ролик. Некоторые юзеры прозвали пенсионерку "ведьмой из Гарри Поттера". На самом деле женщине помог ветер, сдвинувший с места багаж на колесиках.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как неравнодушные киевляне помогают пенсионерам, находящимся в карантине. 12 тысяч киевлян сейчас нуждаются в государственной поддержке. Также мы рассказывали, что, несмотря на распространение коронавируса, пожилые украинцы, которые входят в группу риска, продолжают стоять в очередях.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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