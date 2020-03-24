Коронавирус и пенсионеры: украинцы отказываются соблюдать карантин

В условиях карантина украинцев не будут лишать субсидий за наличие задолженности по коммуналке. Кроме того, Кабинет министров анонсировал компенсации дополнительных трат на услуги ЖКХ.

Однако, несмотря на распространение коронавируса, пожилые украинцы, которые входят в группу риска, продолжают стоять в очередях. Пенсионеры толпятся перед отделениями Ощадбанка, чтобы заплатить за коммунальные услуги, и рискуют заразиться. В то же время, и президент, и Минздрав призывают людей оставаться дома и ни в коем случае не находиться в толпе. Чтобы донести это до людей, по улицам украинских городов даже ездят машины с громкоговорителями. Власть и медики призывают платить за коммуналку через интернет, но у большинства пенсионеров нет доступа к сети.

Инфекционист Вадим Аристов тоже призывает пожилых украинцев придерживаться карантина. Ведь чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний, то есть выше риск инфицироваться. Самая высокая смертность наблюдается среди пациентов с больным сердцем, гипертонией, диабетом, хроническими заболеваниям легких или раком.

"Тяжелое течение этой болезни калечит легкие, поэтому человек может приобрести инвалидизацию из-за этого", – говорит Аристов.

Врач также призывает не стоять в очередях и не бежать в Ощадбанк, получив квитанции. Ведь Верховная Рада отменила штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также запретила отключать людей от услуг ЖКХ и тем более выселять из жилья. А получатели субсидий могут не бояться, что помощь заберут из-за долга.

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"В период проведения мер, связанных с карантином, ни одна субсидия не будет приостановлена", – заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

В Минсоцполитики объясняют: это сделано, чтобы уберечь пожилых украинцев от инфицирования коронавирусом.

Пенсионеров также пытаются заставить не пользоваться общественным транспортом. Например, во Львове, Хмельницком, Житомире, Запорожье и ряде других городов для пенсионеров отменили бесплатный проезд. А в Киеве и Черновцах вообще решили, что общественный транспорт будет возить только сотрудников стратегически важных предприятий – сферы ЖКХ, медицины, аптек.

Также из-за коронавируса изменились планы на индексацию пенсий. Раньше Кабмин планировал провести ее в июле, но теперь перенес на 1 мая. При этом уже в апреле доплату в тысячу гривен получат те, чья пенсия составляет меньше пяти тысячи гривен. А это – почти 10 миллионов человек. Кроме того, доплату в размере тысячи гривен должны получить и люди с инвалидностью. Майская же индексация пенсий предусматривает, что выплаты вырастут в среднем на 216 гривен.

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