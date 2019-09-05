Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Курьезный инцидент с дочерью президента США произошел в Колумбии

Иванка Трамп Фото: Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа (и по совместительству его советник с 2017 года) Иванка Трамп попала в курьезную ситуацию во время официального визита в столицу Колумбии Боготу.

На встречу с вице-президентом страны Мартой Люсией Рамирес и министром обороны Гильермо Ботеро Иванка надела зеленое платье колумбийского дизайнера Ойханны Ортиз – с рукавами-воланами и приталенным верхом. В какой-то момент подул ветер, и декор платья девушки, по словам пользователей сети, "превратился в кувшинки".

Вот, как на это отреагировала сеть.

"В ходе несчастного случая Иванка Трамп была проглочена венериной мухоловкой", "Когда твой стилист еще и твой садовник", "Не поймешь, то ли кувшинки, то ли динозавр", – пишут в комментариях юзеры.

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Иванка Мари Трамп – старшая дочь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с марта 2017 года ассистент главы государства.

Она родилась в октябре 1981 года в Нью-Йорке в первом браке Дональда Трампа и модели чешского происхождения Иваны Зельничковой. В этом браке, длившемся 15 лет, родились трое детей: старший сын Дональд Джон, Иванка Мари и Эрик Фредерик.

Ранее "Сегодня" писали, как Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с победой на внутренних выборах в Консервативной партии. Стоит отметить, что над Иванкой Трамп смеялись также из-за выражения "Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает", выдав его у себя в Twitter за китайскую пословицу. Однако знатоки китайского языка и сами жители Поднебесной сошлись на том, что никакого отношения это к их культуре не имеет.

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