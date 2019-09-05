Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Курьезный инцидент с дочерью президента США произошел в Колумбии

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:22
Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа (и по совместительству его советник с 2017 года) Иванка Трамп попала в курьезную ситуацию во время официального визита в столицу Колумбии Боготу.

На встречу с вице-президентом страны Мартой Люсией Рамирес и министром обороны Гильермо Ботеро Иванка надела зеленое платье колумбийского дизайнера Ойханны Ортиз – с рукавами-воланами и приталенным верхом. В какой-то момент подул ветер, и декор платья девушки, по словам пользователей сети, "превратился в кувшинки". 

Вот, как на это отреагировала сеть.

"В ходе несчастного случая Иванка Трамп была проглочена венериной мухоловкой", "Когда твой стилист еще и твой садовник", "Не поймешь, то ли кувшинки, то ли динозавр", – пишут в комментариях юзеры. 

Смотрите видео: Иванка Трамп показала, как отдыхает с семьей

Иванка Мари Трамп – старшая дочь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с марта 2017 года ассистент главы государства.

Она родилась в октябре 1981 года в Нью-Йорке в первом браке Дональда Трампа и модели чешского происхождения Иваны Зельничковой. В этом браке, длившемся 15 лет, родились трое детей: старший сын Дональд Джон, Иванка Мари и Эрик Фредерик.

Ранее "Сегодня" писали, как Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с победой на внутренних выборах в Консервативной партии. Стоит отметить, что над Иванкой Трамп смеялись также из-за выражения "Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает", выдав его у себя в Twitter за китайскую пословицу. Однако знатоки китайского языка и сами жители Поднебесной сошлись на том, что никакого отношения это к их культуре не имеет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Дочь Трампа жестко оконфузилась, поздравляя нового премьера Британии Трамп защитил дочь, которая стал героиней исторических мемов Дочь Трампа высмеивают в интернете Total white: два безупречных образа Иванки Трамп
видео Колумбия курьез платье наряд Иванка Трамп мем
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Пять невероятных фактов о воде с лимоном

Популярные статьи

Вчера, 11:54Fun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Вчера, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Вчера, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Вчера, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

2 сентябряFun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

2 сентябряТехно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских
Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!