Внук нашел в гараже бабушкин Lamborghini

Стоимость машины составляет 400-500 тысяч долларов

В гараже у бабушки стоял Lamborghini. Фото: Reddit

Пользователь Reddit с именем eriegin обнаружил в гараже своей бабушки суперкар Lamborghini Countach, который простоял там больше 20 лет. По данным сайта GTspirit, это один из 321 экземпляра модификации 5000S c ориентировочной стоимостью 400-500 тысяч долларов.

Lamborghini Countach, а также другие машины, среди которых есть Ferrari 308, были куплены дедушкой eriegin. В начале 80-х он собирался открыть дилерский центр по продаже эксклюзивных автомобилей, но из-за дорогой страховки был вынужден отказаться от затеи. Спорткары заперли в гараже на 20 с лишним лет.

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Напомним, в Великобритании уничтожили суперкар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Ранее на улицах Киева заметили необычную Ferrari 360 Spider 2006 года ярко розового цвета. У машины именные номера – NICOLAS, а на корме – огромное антикрыло. А в США парковщик отеля отдал Ferrari другому человеку.