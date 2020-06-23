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ВОЗ пытается остановить коронавирус с помощью комика мистера Бина: видео

Сегодня, 05:55

Легендарный персонаж будет напоминать людям о важности мытья рук

Образ легендарного комедийного персонажа мистера Бина в социальной рекламе о пандемии коронавируса начала использовать Всемирная организация здравоохранения. Соответствующие информационные ролики озвучивает актер Роуэн Аткинсон, который создал персонажа мистера Бина, – "ребенка в теле взрослого мужчины".

"В связи с тем, что количество случаев COVID-19 продолжает расти во всем мире, мистер Бин будет напоминать людям о важности мытья рук, физического дистанцирования и демонстрации доброты по отношению к соседям", – сообщается на официальном сайте ВОЗ.

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"Мы рады работать с ВОЗ над образом мистера Бина и поддерживать обмен сообщениями о ситуации вокруг COVID-19, – рассказывает британский сценарист, продюсер и режиссер Ричард Кертис. – В 2015-м году 193 мировых лидера взяли на себя обязательства по выполнению 17 глобальных целей, направленных на то, чтобы решить проблемы бедности, неравенства и изменения климата к 2030 году. Хорошее здоровье и благополучие – одна из таких целей. Хоть я и не совсем уверен, к какому сектору относится мистер Бин, но мы рады, что он с нами".

По словам директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, COVID-19 влияет на все сферы жизни человека, "и необходимо использовать все имеющиеся инструменты и возможности для обмена информацией о спасении жизни".

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Напомним, ранее ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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