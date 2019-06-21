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Все-таки на квасе: Путин ответил на "главный вопрос прямой линии"

Во время мероприятия этот вопрос главе российского государства поставило около 200 граждан

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:21
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин после прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос журналистки, признался, что предпочитает есть окрошку на квасе (блюдо также часто готовят на кефире). Любопытно, что во время мероприятия этот вопрос главе российского государства поставили еще около 200 граждан страны. Некоторые юзеры даже назвали его (вопрос) "важнейшим за всю историю прямых линий с Путиным".

"Так как на дворе лето, а самые непростые вопросы уже были подняты в ходе более чем четырехчасового диалога в прямом эфире, решила задать один из наиболее насущных и "летних" вопросов, который буквально раскалывает Рунет на два лагеря каждый год: окрошка на квасе или на кефире?" – написала в своем Telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде.

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По ее словам, Путин не только раскрыл свои предпочтения насчет окрошки, но и признался, что домашний квас для него готовят повара по специальному рецепту.

К слову, всего во время прямой линии с Путиным было зарегистрировано около 1,5 миллиона вопросов. Больше всего россиян волнуют темы уровня жизни, доходов и здравоохранения.

Ранее "Сегодня" писали, как соцсети посмеялись над прямой линией Путина

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Источник: Сегодня
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