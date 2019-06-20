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Дед совсем плохой стал: соцсети посмеялись над Прямой линией Путина

20 июня, 14:50

В сетях высмеяли заявления президента РФ, выступившего перед россиянами

Фото: AFP

Выступление президента России Владимира Путина во время "Прямой линии" вызвало шквал насмешек и саркастических шуток в социальных сетях.

Так, слова хозяина Кремля назвали "бредом", скопированным "с партсобраний", а также с сарказмом обозвали его "говоруном и шоуменом". 

Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте. Тогда украинская сторона выставляла на обмен граждан РФ. Однако ответа не последовало.

В то же время у Путина дали странное объяснение, почему Россия не идет на обмен пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так и не смог внятно ответить на намерения Украины по обмену заложниками "всех на всех".

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Тег Путин, соцсети, социальные сети, прямая линия

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