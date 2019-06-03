Выбежавшую на поле обнаженную Волански заблокировали в сети: фото

Блогерша пояснила подписчикам, что хотела совершить поступок, который запомнится навсегда

Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu

Аккаунт блогерши и модели Кинси Волански в Instagram, которая полуобнаженной выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, заблокировала администрация этой социальной сети.

"Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а затем тебя взламывают. Просто беги, Кинси. Это какие-то эмоциональные американские горки", – написала Волански на своей странице в Twitter.

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Блогерша пояснила, что хотела совершить поступок, который "запомнится навсегда", поскольку "жизнь создана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи".

Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu Кинси Волански Фото: instagram/kinsey_wolanskisu 1/8

Кинси Волански – американская актриса и модель, снимающаяся для обложек мужских журналов. До финала Лиги чемпионов на ее страницу в Instagram были подписаны около 400 тысяч человек, но после ее выбегания на поле стадиона "Ванда Метрополитано" это количество возросло уже почти до двух миллионов.

Напомним, обыграв на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" "Тоттенхэм" со счетом 2:0, "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Кубок европейских чемпионов.

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