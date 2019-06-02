Как пало проклятие Клоппа: обзор победы "Ливерпуля" в финале ЛЧ с "Тоттенхэмом"

Это шестой в истории мерсисайдцев выигрыш самого престижного европейского трофея

Автор первого гола "Ливерпуля" Салах. Фото: AFP

Обыграв на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" "Тоттенхэм" со счетом 2:0, "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Кубок европейских чемпионов! Героями финала стали трое игроков "Ливерпуля" – египтянин Мохамед Салах, реализовавший пенальти на второй минуте поединка, бельгиец Дивок Ориги, оформивший окончательный счет за три минуты до конца основного времени, и бразильский вратарь мерсисайдцев Алиссон, в этом матче ни разу не давший пробить себя "шпорам". Таким образом пало проклятие тренера "красных" Юргена Клоппа, до этого проигравшего шесть кряду финалов. Отметим, что ранее самый престижный европейский трофей "Ливерпуль" завоевывал пять раз – в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Мы вели онлайн финала ЛЧ-2019 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" с видеоповторами голов и фото самых ярких моментов.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2). Обзор первого тайма

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2). Обзор второго тайма

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:2

Голы: Салах (2 пен), Ориги (87)

"Тоттенхэм": Льорис – Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66) – Алли (Льоренте, 82), Эриксен, Сон – Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Клопп, 62) – Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 89).

Как мы сообщали, перед финалом Лиги чемпионов испанская полиция дубинками выгнала британских болельщиков из бара Мадрида. Фанаты пожаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка.

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