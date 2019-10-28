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Женщина обнаружила в куртке из секонд-хенда нечто невероятное

Американка изучала сданную недавно в магазин куртку и заметила, что в внутри что-то есть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Американка нашла деньги в куртке из секонд-хенда
Американка нашла деньги в куртке из секонд-хенда
Фото: Depositphotos

Американка Дженнифер Каймс из штата Индиана (США), которая работает в магазине подержанной одежды, нашла семь тысяч долларов в кармане куртки. Женщина подчеркнула, что в сдаваемой в секонд-хенд одежде иногда находятся жвачки, фотографии и списки покупок, но такую крупную сумму денег она обнаружила впервые. Об этом сообщает издание UPI.

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По словам Дженнифер, она изучала сданную недавно в магазин куртку и заметила, что в кармане что-то есть. Продавщица засунула руку в карман и достала оттуда пачку денег. В первую секунду женщина испугалась и положила деньги обратно. Потом она снова взяла их и связалась с владельцем магазина.

Продавщица секонд-хенда нашла тысячи долларов в кармане куртки
Продавщица секонд-хенда нашла тысячи долларов в кармане куртки
Фото: UPI

Начальник Каймс Тэммт Вендленд помогла ей идентифицировать бывшего владельца куртки и связаться с ним, чтобы вернуть деньги. Оказалось, что хозяин куртки забыл, куда спрятал их. По словам представителей магазина, он был невероятно благодарен.

Ранее мы писали о том, что дизайнерский секонд-хенд набирает популярность и теперь за эксклюзивной одеждой в секонд-хенде охотятся голливудские и отечественные звезды и все те, кто стремится к оригинальности. Кроме этого, специалисты объяснили, как правильно делать покупки секонд-хенда.

Также напомним, сайт "Сегодня" выяснил, что можно купить в "секонде" на тысячу гривен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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