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Женщина столкнулась на кухне с гигантским аллигатором: фото и видео

Рептилия выбила стекло в окне дома и проникла внутрь, говорят полицейские

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:49

В полицию американского города Клируотер, штат Флорида, позвонила местная жительница и сообщила о том, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья. Инцидент произошел ночью, когда люди спали, пишет CBS News.

Аллигатора обнаружила хозяйка дома, когда заглянул на кухню, чтобы перекусить. Он немедленно позвонил в полицию. На место происшествия прислали специалиста, который поймал рептилию. В результате происшествия никто не пострадал.
 

В мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

Ранее мы писали, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Также мы писали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

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