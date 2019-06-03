Женщина столкнулась на кухне с гигантским аллигатором: фото и видео

Рептилия выбила стекло в окне дома и проникла внутрь, говорят полицейские

В полицию американского города Клируотер, штат Флорида, позвонила местная жительница и сообщила о том, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья. Инцидент произошел ночью, когда люди спали, пишет CBS News.

Аллигатора обнаружила хозяйка дома, когда заглянул на кухню, чтобы перекусить. Он немедленно позвонил в полицию. На место происшествия прислали специалиста, который поймал рептилию. В результате происшествия никто не пострадал.



В мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

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