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Как на женскую самооценку влияет отношение к ее собственной груди

Глубокое декольте — яркий признак неуверенности и низкой самооценки

Ольга Летова
Сегодня, 08:00
Фото: Pixabay

Начну по-фрейдовски: история любой женщины — это история ее отношений с собственной грудью. И то, как она несет ее по жизни, — стесняясь или гордясь, пряча или демонстрируя, — как зеркало, отражает ее самооценку. 

Ставка на грудь

Аналог женской груди в мужском теле — половой орган. В том смысле, что ни с какими другим органами столько не носятся, как с этими. Большой пенис, как и пышный бюст, символизируют силу, плодородие, а кое-где еще и ум в придачу с лидерскими качествами (например, вождем племени аборигенов в Новой Зеландии становился обладатель самого мощного детородного органа, а женщина с маленькой грудью считалась неполноценной). Мы, конечно, не аборигены. Но операции по увеличению груди и пениса в рейтингах услуг клиник пластической хирургии сегодня одни из самых востребованных. 

Анна Рымаренко, практикующий психолог, считает отношение женщины к собственному бюсту индикатором ее самооценки, принятия своей женственности и сексуальности.

Пример. Девушка повсюду выставляет свою грудь напоказ: носит огромное декольте, просвечивающиеся маечки. "И совершает ошибку: акцент на сексуальности не вызывает в мужчине желания заботиться о женщине, — объясняет Анна Рымаренко. — Все, к чему он стремится, — приблизиться, овладеть. А что будет дальше — неинтересно. К тому же откровенные наряды в неуместных ситуациях — признак страха одиночества и низкой само­оценки. Девушке кажется, что только телом она может привлечь мужчину, вот и нужно его сразу предъявлять. Что поделаешь, стереотип "большая грудь — успешная женщина" активно поддерживается в нашей культуре. А если гены наделили маленьким размером, есть большой соблазн списать на него все свои неудачи в личных отношениях".  

Тараканы по наследству

Первые мыслеформы вроде "моя грудь и тело никуда не годятся" поселяются в женской голове задолго до появления самой груди и даже самой женщины. Светлана Ройз, психолог, член Европейской психотерапевтической лиги, считает, что они могут переходить от бабушки к внучке по материнской линии.

"Набор яйцеклеток, из которых мы произошли, сформировался у мамы, когда она сама пребывала в утробе своей матери — на третьей неделе беременности, — объясняет Светлана Ройз. — А поскольку яйцеклетка — носитель не только ДНК, но и энергетической информации, на любую из нас влияет образ мыслей, физический тонус и гормональный фон бабушки во время беременности. Не зря ведь некоторые черты характера, ментальные особенности и болезни передаются через поколение. Каким образом это наследие проявится в жизни и характере девочки, зависит от опыта раннего детства, воспитания и окружающей ее социальной среды".

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Кроме генетики, имеют значение, на первый взгляд, сущие пустяки. Например, царил ли среди игрушек девочки культ Барби, Братц и других кукол с торчащей грудью, осиной талией и широкими бедрами. И если с ними в детской комнате был перебор, возможно, в будущем именно эти несуществующие в природе пропорции могут стать для девочки идеалом женственности и образцом для сравнения с собой. В конце концов, имеет значение, какой пример отношения к своей груди подавала мама: была ею хронически недовольна или учила себя любить, хвалить и носить красивое белье. Говорил ли взрослеющей леди комплименты самый важный мужчина — ее папа? Основы самооценки формируются в семье. Поэтому на этапе превращения девочки в девушку родителям важно поддержать первые проявления ее сексуальности, со вкусом подобрать новый гардероб, отдать на танцы или курсы стиля.

Кстати, первый бюстгальтер, как и первый мужчина, имеет огромное значение в жизни женщины. Важно, чтобы он был удобным, не лишенным элегантности и появился в гардеробе девочки своевременно: не слишком поздно, когда все уже носят, а у нее его нет, и не слишком рано, когда ничего еще не проклюнулось.

Есть одна отличительная особенность большинства наших женщин независимо от возраста — любовь к бюстгальтерам с эффектом push up. На международных конференциях по фитингу (мастерству подбора белья) западные специалисты удивляются этому славянскому феномену. В Европе хиты продаж — бюсты с мягкой чашкой, очерчивающие естественные формы груди, без приподнимающего эффекта. А у нас на них спрос низкий: стремление выглядеть женственней и сексуальней — наше все.

Орган удовольствия

По мнению Светланы Ройз, дамы с пышным бюстом обычно нравятся мужчинам, которые подсознательно стремятся вернуться в оральную фазу своего развития. Такие ищут в женщине материнскую энергию, стремятся снова "побыть у груди", почувствовать безмятежность и безопасность. Ну и потом, это ведь так эротично! На груди расположено колоссальное количество чувствительных рецепторов, участвующих в процессе полового возбуждения. Некоторым женщинам для достижения оргазма достаточно энергичного массажа умелыми руками эректильной ткани под сосками. Но размер груди и ее чувствительность никак не связаны между собой. Более того: есть предположение, что маленькая грудь, в силу более плотной концентрации нервных окончаний, даже более чувствительна, чем большая.

Напомним, ранее эксперт назвал три вещи, на которые обращают внимание мужчины при знакомстве с девушкой. По мнению психолога отношение к миру, к мужчинам, к происходящим событиям – далеко не последнее, на что обращает внимание мужчина при знакомстве. 

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Источник: Сегодня
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