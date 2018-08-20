Какой видит украинскую женщину современное общество: больше мудрости и меньше вольностей

Украинская женщина в идеале должна быть верной, нежной и мудрой, а еще красивой и заботливой. Таковы результаты социсследования, проведенного компанией R&B Group. По мнению социологов, перечисленные свойства прежде всего характеризуют нашу современницу как хорошую жену, мать и хозяйку.

"На наш взгляд, анализ перечисленных качеств говорит о том, что их совокупность образует тот моральный базис, без которого немыслима успешная семейная жизнь", — отмечают эксперты.

Также выяснилось, что в целом мнения мужчин и женщин по этому вопросу совпадают (см. инфографику), но есть и некоторые различия. Например, мужчинам чаще кажется, что настоящая женщина должна быть верной (53% против 37%) и надежной (21% против 16%). А вот для самих женщин важнее быть мудрой (36% против 29%), умной (15% против 11%) и материально независимой (12% против 7%). При этом самые молодые украинки (до 30 лет) чаще ценят красоту, интеллект и независимость, а женщины в возрасте 30—40 лет — женственность, заботливость и надежность. В то же время 40—50-летние чаще выбирали хозяйственность, обеспеченность и рассудительность, 50—60-летние — мудрость и мастеровитость, а женщины старше 60 лет отмечали важность порядочности и хозяйственности. В опросе участвовал 1801 гражданин Украины во всех регионах, за исключением неподконтрольных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Мнения разнятся и в зависимости от места проживания опрошенных. Жительницы центра страны чаще других упоминали мудрость, порядочность и хозяйственность. Южанки чаще выбирали заботливость, интеллект и независимость. Жительницам вос­­тока важнее казались нежность, внешняя привлекательность, общительность и мастеровитость. А вот девушки с запада чаще других в своих ответах упоминали рассудительность, хотя их ответы почти совпадают с мнениями женщин в целом по стране.

"Если говорить о "вечных" образах, мнение украинцев с запада всегда репрезентативное. Там сохранились традиционные представления о глобальных понятиях, которые так или иначе транслируют все жители нашей страны", — поясняет психолог Ирина Данченко.

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Недостатки наших женщин

Народ считает, что современные женщины слишком подвержены вредным привычкам — такой вариант выбрало 23% опрошенных. В топ недостающих современным украинкам качеств попали также порядочность (20%) и верность (15%). Часто упоминали и о недостатке мудрости (14%), хозяйственности (13%) и рассудительности (13%). Чуть меньше жаловались на отсутствие у наших женщин нежности, честности и заботливости. В то же время со стрессоустойчивостью, достатком и независимостью у современных украинок все хорошо — эти варианты выбрали только по 8% респондентов. При этом мужчины чаще женщин говорили о дефиците у наших дам надежности (15% мужчин против 9% женщин) и заботливости (11% против 8%). Женщины же чаще отмечали нехватку материальной обеспеченности (11% против 6% мужчин) и независимости (11% против 5%).