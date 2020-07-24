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Как правильно себя вести и что категорически нельзя делать, если оказался в заложниках: советы психолога

Анна Литвинчук пояснила, что делать, чтобы не потерять психологический контроль

В Украине на этой неделе произошло два теракта: сначала утром 21 июля Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался. А потом 23 июля другой мужчина захватил в заложники начальника полиции в Полтаве. Через некоторое время он отпустил полицейского, а сам скрылся. Сейчас полиция ведет спецоперацию по поиску "полтавского террориста".

Тем временем мы выяснили, как правильно реагировать и вести себя человеку, который оказался в заложниках, и главное, чего делать не стоит. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала дипломированный психолог Анна Литвинчук.

"До сих пор четких инструкций и рекомендаций на данную тему не разработано, ибо есть много факторов, которые могут повлиять на ход развития события. Однако постараюсь изложить общие рекомендации", – пояснила Анна.

Что нельзя делать, если вы попали в заложники?

Паниковать, кричать, закатывать истерики, проявлять агрессию, спорить, бежать, проявлять героизм, возмущаться, громко плакать. Как правило, террористы находятся в возбужденном состоянии и все вышеперечисленное действует на них крайне негативно и вызывают в них лишнюю агрессию, пояснила Анна.

Автобус с заложниками в Луцке Фото: Reuters

Что делать и что важно помнить?

Процесс освобождения, как правило, не быстрый, поэтому стоит запастись терпением и психологически настроить себя на длительное пребывание рядом с террористами. Нужно помнить, что для спецслужб на первом месте стоит ваша жизнь и вам необходимо твердо знать, что вы будете освобождены.

Необходимо настроить себя, что какое-то время вы будете лишены воды, еды и, возможно, передвижения, поэтому нужно экономить силы. Нехитрые упражнения помогут вам при запрете в передвижении: напрягайте мышцы рук, ног, спины. Чтобы не потерять психологический контроль – вспоминайте содержание книг, музыку, решайте в уме задачи, если знаете молитвы – читайте в уме молитвы, вам необходимо сместить фокус внимания.

Смотрите видео о захвате заложников в Луцке:

"Если вы понимаете, что начался штурм, постарайтесь занять позицию подальше от окон и дверных проемов, а также держаться подальше от террористов. Если вы услышали хлопки, необходимо просто упасть на пол или согнуться, закрыть глаза, ни в коем случае их не тереть, закрыть голову руками и ждать пока сотрудники спецслужб не выведут вас", – советует Анна.

Для близких и родственников людей, которые находятся в плену, необходимо: также запастись терпением, не звонить на телефон каждые 5 минут (это может спровоцировать конфликт), если есть какие-то требования: соглашаться без наводящих вопросов и сразу сообщать полиции.

"Помните, не всегда делать больше – это лучшее, что вы можете сделать, важно делать не больше, а правильно", – заверяет психолог.

Также необходимо знать, особенно родственникам и близким, с чем могут столкнуться после – у освобожденных заложников наблюдается странные реакции, которые названы "стокгольмским синдромом".

Суть синдрома в том, что, пережив сильное эмоциональное потрясение, заложник может начать симпатизировать террористам, между террористом и заложником устанавливается сильная психологическая связь.

Помимо этого, может наблюдаться бессонница, апатия, потеря аппетита, внезапная ярость, трудности в общении с близкими людьми и чувство вины за смерть других заложников (если таковое имело место быть). Чем более активен человек, чем выше было его положение в обществе, тем сильнее эти негативные проявления. Но эти реакции естественны и со временем пройдут.

Берегите себя и своих близких.

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