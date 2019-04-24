Мое счастье — это: уникальный тест расскажет, чего вам не хватает в жизни

Много детей хотят те, кого недолюбили, а денег — трудоголики

Что такое счастье? Фото: Pixabay

Прежде чем выбрать формулировку, которая вам импонирует больше других, очень и очень хорошо подумайте. Потому что одно неточное решение, и вам может быть приписана уйма совсем не ваших достоинств и недостатков.

Наш эксперт: Татьяна Михеенко, независимый психолог высшей категории, психотерапевт

Солнце внутри меня

Ваше кредо "Все хорошо, и нет вопросов без решений" выработали ваши родители. Именно они учили вас конструктивным реакциям и всегда сопровождали морально в проблемных ситуациях. В вашем головном мозге сформировались соответствующие нейронные связи и гормональный статус. И теперь, безо всяких усилий с вашей стороны, вами управляют гормоны счастья, радости и удовольствия.

Умение жить сегодня

Вы всегда четко видите причинно-следственные связи. Вы не только умеете здраво реагировать на любые ситуации, но и вовремя убирать из своей жизни неудобные для вас. В том числе вы не суете нос в чужую жизнь — зачем вам решать потом чужие проблемы, ведь вы всегда настроены решать только свои. А еще вы так управляете своею жизнью, чтобы в отдельно взятый момент в нее приходило ограниченное количество задач — зачем же вгонять себя в изматывающий режим цейтнота.

Чтобы меня любили

Во главу угла такое желание ставят те, у кого оно не реализовано. Вам явно не хватает безусловной любви. Скорее всего, в детстве вас не принимали только потому, что вы просто есть, — вам нужно было доказывать право на это. Теперь в отношениях с противоположным полом вы ищете возможности управлять их чувствами к вам. При этом умение контролировать свою жизнь у вас развито слабо, потому у вас всегда немало незаконченных дел.

Умереть с любимым в один день

Вы человек бескорыстный и широкой души. А еще имеете позицию жертвы, позволяя, чтобы выше ваших интересов свои ставили не только любимый, но и другие люди. Потому в маршрутке вы уступите место, даже если вам будет плохо, только потому, что бабушка посмотрит с укоризной. Жертва не знает своих целей и боится ответственности. Еще вы заботливый контролер, иногда настолько, что о вас можно сказать: "Он душит меня добром".

Иметь много детишек

Тем, для кого счастье — это прежде всего дети, не хватает собственной значимости, и они неосознанно стремятся получить ее при помощи многодетности. Ведь только для одного ребенка мама и папа — это весь мир. А если их пятеро, то значимость родителей расширена практически до масштабов мироздания! Также не исключено, что сами вы в детстве в любви не купались. И теперь хотите дать то, чего вы не имели, как можно большему количеству детей.

Найти себя, свой путь

Вы на грани эмоционального выгорания или устали от своего настоящего. Потому вам кажется, что новое занятие или задание под грифом "мое" наполнит вашу жизнь счастьем. Если эта формула счастья вам импонирует, сколько вы себя помните, то возможны два варианта. Первый: вы себя нашли, а потому, осознанно или нет, хотите, чтобы другие знали о вашем мировоззрении. Второй: вы всю жизнь пытаетесь найти счастье, то есть вы целиком и полностью в будущем. Но, как правило, поиски в таком случае ничем не заканчиваются: завтрашним днем живут те, кто пребывает в иллюзорном мире, не видит перспектив и туманно представляет, каким этот день вообще должен быть.

"Хочу" равно "могу"

Вы прикладываете максимум усилий для реализации этой формулы. Вы прагматичны, ставите реалистичные цели перед собой и теми, от кого зависит ваше счастье, требуете от них выполнения задуманного и выполняете сами. Потому-то почти все ваши желания реализуются — у вас есть для это возможности.

А возможно, что, боясь борьбы за расширение возможностей, свои цели вы подстраиваете под них. И довольствуетесь тем, что у вас уже есть. Вы сторонник полумер, потому не решаетесь поставить себя так, как хотели бы, в том числе перед начальством и даже собственными детьми.

Когда все здоровы

Если в прошлом вы не перенесли тяжелую болезнь или утрату близкого, то здоровье вы отнесли к категории счастья потому, что не представляете своей жизни без контакта с собственным телом: вы вкладываете в него (спорт, здоровая пища), идете к врачу до того, как припекло, и отгораживаетесь от стрессовых ситуаций.

Тебе всегда везет

В вас доминирует "внутренний ребенок", потому цели у вас нереалистичные, как и ожидания. Критическое мышление у вас хромает, зато мистических подходов — хоть отбавляй: вы верите в счастливые числа, в то, что жизнь наполнена знаками судьбы, и доверяете гороскопам. Вы внушаемы и азартны.

На все хватает денег

Равных вам в терпеливости и трудолюбии мало. Во всяком случае, так считаете вы. А потому вам трудно выстраивать отношения с лентяями — реальными или теми, на кого вы повесили ярлык. Вы не разделяете крылатое "Не имей сто рублей, а имей сто друзей" — последних у вас мало. Но ведь зато вы не бедствуете! Скорее всего, у вас один ребенок (или вы не рассчитывали на рождение остальных), ведь "ему нужно дать все самое лучшее!".

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