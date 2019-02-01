Как понять, что ваш ребенок стал жертвой буллинга в школе и что делать

Часто именно воспитание закладывает шаблон поведения жертвы или даже самого агрессора

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Как понять, что ваш ребенок стал жертвой буллинга в школе и что делать Ионычева Наталия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/161/8e5/5c51618e50e86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/161/8e5/5c51618e50e86.jpg 2019-02-01T12:01:00+02:00 Украина Часто именно воспитание закладывает шаблон поведения жертвы или даже самого агрессора

До 75% украинских школьников были участниками травли, каждый пятый из них был жертвой, и каждый седьмой — буллером. Таковы данные опроса, проведенного Минообразования Украины. Теперь есть надежда, что масштабы буллинга уменьшатся: президент Украины подписал Закон об административной ответственности за травлю и агрессивное преследование во время учебного процесса.

"Сейчас рабочая группа при Минобразования Украины, в которую я вхожу, работает над точными формулировками такого явления, как булинг. Без них есть риск того, что после каждой драки некоторые родители будут затевать "дело по буллингу". Также группа создает образовательные программы для учителей по недопущению травли в школе", — рассказывает Екатерина Гольцберг, детский и семейный психолог, член Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов.

Эксперт рассказала, как упредить буллинг родителям.

Как не навязать нездоровую роль

Ту или иную роль ребенка в классе обозначают взрослые, и прежде всего — родители.

Агрессор

Если дети растут без авторитета взрослых и их запретов и в то же время им не хватает внимания и уважения со стороны старших — им приходится утверждаться за счет других.

К буллерству подталкивает также страх стать жертвой (и ребенок действует на опережение), поскольку он уже является ею — дома. И речь не только о воспитании ремнем, но и если отец кричит на мать. Ребенок перенимает паттерн позиции жертвы и не знает механизмов защиты личностных границ. Их нарушение может принимать и личину заботы: ребенка вычитывают за "не те" результаты, создают жесткий режим дня, решают, что ему съесть. Тогда в школе ребенок будет придирчивым, раздражительным и слабых станет презирать.

Жертва

"Ты был невнимательным, поэтому над тобой смеялись". Такие фразы родителей способствуют формированию жертвы. Ведь буллинг возникает, когда в коллективе есть человек, который привык, что за него не станет горой даже собственная мать. Тогда он не защищается и сам.

Неудовлетворение собой или вину, ставящие ребенка в позицию жертвы, вызывают вопросы: "А что ты сделал не так, что в тебя плюнули?". Ваша задача — подключив третью сторону (например, школьного психолога), узнать подробности инцидента и письменно попросить администрацию школы разобраться. Ежедневно спрашивайте у ребенка: "Как прошел день?", "Кто тебе и в чем сегодня помогал?", "С кем тебе легче общаться?". Так вы будете знать о климате в окружении ребенка, и сможете вовремя вмешаться в ситуацию.

Зритель

В воспитании зрителя допускались все указанные выше ошибки, поэтому он — потенциальная жертва и агрессор. Просто в данный момент кто-то оказался большим тираном или слабаком. И, чтобы не оказаться на месте имеющейся сейчас жертвы, ребенок выбирает роль зрителя: его агрессор не тронет, иначе лишится свидетеля своих "подвигов".

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Сделайте учителя своим союзником

Нередко роли "раздает" учитель. Притом не всегда осознанно.

Попросите не обобщать

Марья Ивановна допускает по отношению к вашему сыну фразы по типу "Вот только Петров может не понять задания!". А возможно, одергивает только его, если тот носится на переменках по коридору, хотя кавардак устраивают и другие мальчишки. Попросите учителя не обобщать и не акцентировать внимание на проступках вашего сына. Предложите, чтобы свои замечания педагог высказывал вам — маме. Ведь часто "нарушитель порядка" — всего лишь гиперактивный ребенок, болезненно реагирующий на замечания или просьбы, а такие — морока для учителя.

Предложите ротацию

Буллинг процветает в коллективе, в котором нет сплоченности или достаточного контроля со стороны взрослых. Предложите классному руководителю составить совместно с учениками график конкурсов внутри класса, спортивных состязаний, общего досуга: как известно, совместное времяпрепровождение сближает. При этом разработку каждого проекта пусть он поручает разным группам детей, модераторы мероприятия тоже должны меняться. Тогда дети будут примерять разные "шкуры", что поможет формированию уважения к друг другу и готовности слушать других. Кроме того, отсутствие неизменности ролей — ты лидер, а ты аутсайдер — упредит зависть и обиды.

Как остановить и наказать буллера: советы юриста

Теперь буллер и тот, кто ответственен за его воспитание, заплатят жертве от 850 грн до 3400 грн, или им назначат от 20 до 60 ч общественных работ. Как довести дело до указанных наказаний, знает Анна Москаленко, медицинский юрист, руководитель общественной организации "Защита прав пациентов".

Для начала напишите заявление директору школы с просьбой разобраться в проблеме, описав случаи травли и присовокупив ее доказательства: видеозапись, сканирование переписки в соцсетях, заключение социального педагога и/или школьного (или любого другого психолога) о нанесении ему психологической травмы, заключение врача о нанесении телесных повреждений. Укажите, что во время рассмотрения заявления (это должны сделать в течение 30 дней) хотите присутствовать лично. Эти документы пригодятся в суде и повлияют на степень наказания буллера и на размер компенсации морального вреда, причиненного жертве, если решить проблему на уровне школы не получится. В таком случае укажите эти документы в качестве дополнения к заявлению в полицию о совершении в отношении вашего ребенка правонарушения. Оно должно быть в двух экземплярах (на вашем должен быть входящий номер регистрации документа). Через пару дней уточните, кто ведет ваше дело — чтобы не затянули, и виновник не оказался безнаказанным: через месяц заявление об административном правонарушении аннулируется.

А если в это время буллер затеет очередное унижение, ребенок должен вызвать в школу родителей, а те — полицию. Ее работники обязаны составить протокол о правонарушении и взять пояснения обижаемого, обидчика, свидетелей (если дети несовершеннолетние, то в присутствии их родителей), классного руководителя и директора школы. В ходе проведения досудебной подготовки дела заявляйте ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы жертвы буллинга. Протокол и заключение экспертизы будут основной доказательной базой в суде.

Ответственность

По словам юриста, за травлю и агрессивное преследование во время учебного процесса можно добиться и возмещения морального ущерба.

"После суда в пользу жертвы буллинга ее родители могут смело писать еще одно заявление в суд — с требованием назначить им и ребенку материальную компенсацию за моральный ущерб, причиненный буллером. Сумму определяют судебные психологи. Какую, сказать сложно: Закон об административной ответственности за буллинг только-только введен, и еще не было прецедентов. Но попытаться стоит. Дело, скорее всего, выгорит. Почему? Потому что основанием для такой компенсации является факт унижения чести и достоинства человека, которые, согласно Конституции Украины, признаны наивысшей ценностью для человека и гражданина в Украине. Это, как показывает судебная практика, доказать непросто, но в данном случае доказывать ничего не придется — буллинг и есть унижение, и потому второй суд, по компенсации морального ущерба, априори должен закончиться выигрышем жертвы буллинга, ведь отменить решение первого суда о наличии факта булинга вторым — мол, унижения не было — законодательство Украины запрещает. Сумма присужденной компенсации морального вреда, причиненного жертве буллинга, выплачивается родителями несовершеннолетнего буллера. Еще одну компенсацию можно попробовать получить со стороны администрации школы. Для это необходимо указать в заявлении в качестве лица, причинившего вашему ребенку — жертве буллинга — вред, также директора школы и/или классного руководителя", – говорит Анна Москаленко, правозащитник, медюрист, руководитель ОО "Защита прав пациентов".

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

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АВТОР: Ионычева Наталия Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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