Алексис Бледел названа самой опасной знаменитостью в интернете
Поиск знаменитостей в Google может заразить компьютер вирусами
Поиск в интернете может навредить личной безопасности неосторожным скачиванием вирусов. На днях компания McAfee, разработчик одноименного антивируса, поведала о самых опасных интернет запросах в Google, которые сопряжены риском подхватить вирус.
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Хакеры часто используют популярные запросы в Google, чтобы перенаправить неосторожных пользователей на опасный сайт с вирусом. Одними из таких частых запросов являются звезды Голливуда и телесериалов, знаменитые певцы и музыканты. Компанией был составлен ТОП-10 самых опасных звезд в интернете, поиск которых может заразить компьютер вирусами.
В 2019 году в зоне риска оказывается звезда "Игр престолов" Санса Старк – по ее запросу обнаружена тьма вирусов и троянов. Также в зоне риска находятся "тот смешной ведущий из Carpool Karaoke" и девушка из "Рассказа служанки".
Список ТОП-10 опасных звезд в интернете по рейтингу McAfee:
- Звезда сериала "Рассказ служанки" Алексис Бледел;
- Телеведущий Джеймс Корден;
- Звезда "Игры престолов" Софи Тернер;
- Актриса Анна Кендрик ("Идеальный голос", "Сумерки");
- Актриса Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера");
- Телеведущий Джимми Фэллон;
- Джеки Чан;
- Рэпер Lil Wayne;
- Рэперша Ники Минаж;
- Актриса Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл").
Напомним, что ранее мошенники предлагали интернет от SpaceX. Также недавно в интернете появилась новая схема обмана украинцев.
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