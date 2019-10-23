Алексис Бледел названа самой опасной знаменитостью в интернете

Поиск знаменитостей в Google может заразить компьютер вирусами

Поиск актрисы Алексис Бледел в интернете грозит опасностью Фото: CBS News

Поиск в интернете может навредить личной безопасности неосторожным скачиванием вирусов. На днях компания McAfee, разработчик одноименного антивируса, поведала о самых опасных интернет запросах в Google, которые сопряжены риском подхватить вирус.

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Хакеры часто используют популярные запросы в Google, чтобы перенаправить неосторожных пользователей на опасный сайт с вирусом. Одними из таких частых запросов являются звезды Голливуда и телесериалов, знаменитые певцы и музыканты. Компанией был составлен ТОП-10 самых опасных звезд в интернете, поиск которых может заразить компьютер вирусами.

В 2019 году в зоне риска оказывается звезда "Игр престолов" Санса Старк – по ее запросу обнаружена тьма вирусов и троянов. Также в зоне риска находятся "тот смешной ведущий из Carpool Karaoke" и девушка из "Рассказа служанки".

Список ТОП-10 опасных звезд в интернете по рейтингу McAfee:

Звезда сериала "Рассказ служанки" Алексис Бледел; Телеведущий Джеймс Корден; Звезда "Игры престолов" Софи Тернер; Актриса Анна Кендрик ("Идеальный голос", "Сумерки"); Актриса Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера"); Телеведущий Джимми Фэллон; Джеки Чан; Рэпер Lil Wayne; Рэперша Ники Минаж; Актриса Тесса Томпсон ("Тор: Рагнарек", "Люди в черном: Интернэшнл").

Напомним, что ранее мошенники предлагали интернет от SpaceX. Также недавно в интернете появилась новая схема обмана украинцев.

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