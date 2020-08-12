Android-смартфоны получат уникальную возможность предсказывать землетрясения
Каждый смартфон на Android можно превратить в мини-сейсмометр для предупреждения стихийных бедствий
Во время землетрясений буквально несколько лишних секунд могут спасти жизнь. Вот почему Google объявила о намерении превратить устройства на операционной системе Android в мини-сейсмометры. Наши смартфоны можно использовать для предсказания стихийных бедствий путем предупреждения других устройств в регионе при обнаружении подземных толчков. По замыслу поискового гиганта, система оповещения стихийных бедствий на Android будет работать в любой точке мира и на любом современном смартфоне, таким образом будет создана самая большая сеть обнаружения землетрясений в мире, сообщает официальный блог Google.
Сейчас смартфоны включают в себя широкий спектр датчиков, одним из которых является акселерометр для обнаружения движения. Google полагается именно на этот датчик, как на основу системы раннего оповещения о землетрясениях на Android.
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Вот как это будет работать: когда акселерометр в Android-смартфоне фиксирует землетрясение, на сервер Google отправляется сигнал вместе с приблизительной информацией о местоположении. Если несколько телефонов передают такой сигнал одновременно, система может интерпретировать это как опасную сейсмическую активность и выдать спасительное предупреждение ближайшим пользователям в прилегающих районах. Идея состоит в том, чтобы дать больше времени тем, кто находится дальше от эпицентра, чтобы успеть защитить себя, прежде чем разрушительные волны землетрясений настигнут потенциальных жертв.
Однако до глобального внедрения системы оповещения о землетрясениях на базе Android пока еще далеко. Тем не менее, с сегодняшнего дня заинтересованные пользователи со всего мира могут подключиться к пробной системе на Android и использовать свои телефоны в качестве мини-сейсмометров для отправки данных в Google.
В настоящее время, жители Калифорнии будут получать уведомления о стихийных бедствиях в рамках партнерства с Геологической службой США (USGS) и канцелярии Калифорнии по чрезвычайным ситуациям, которая получает данные от ShakeAlert – существующей системы раннего предупреждения землетрясений от более чем 700 сейсмометров.
Напомним, что ранее в Украине хотели создать новую систему оповещения ЧП. Также в прошлом месяце в Украине произошло землетрясение – где зафиксировали подземные толчки.
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