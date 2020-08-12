Android-смартфоны получат уникальную возможность предсказывать землетрясения

Каждый смартфон на Android можно превратить в мини-сейсмометр для предупреждения стихийных бедствий

Во время землетрясений буквально несколько лишних секунд могут спасти жизнь. Вот почему Google объявила о намерении превратить устройства на операционной системе Android в мини-сейсмометры. Наши смартфоны можно использовать для предсказания стихийных бедствий путем предупреждения других устройств в регионе при обнаружении подземных толчков. По замыслу поискового гиганта, система оповещения стихийных бедствий на Android будет работать в любой точке мира и на любом современном смартфоне, таким образом будет создана самая большая сеть обнаружения землетрясений в мире, сообщает официальный блог Google.

Сейчас смартфоны включают в себя широкий спектр датчиков, одним из которых является акселерометр для обнаружения движения. Google полагается именно на этот датчик, как на основу системы раннего оповещения о землетрясениях на Android.

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Вот как это будет работать: когда акселерометр в Android-смартфоне фиксирует землетрясение, на сервер Google отправляется сигнал вместе с приблизительной информацией о местоположении. Если несколько телефонов передают такой сигнал одновременно, система может интерпретировать это как опасную сейсмическую активность и выдать спасительное предупреждение ближайшим пользователям в прилегающих районах. Идея состоит в том, чтобы дать больше времени тем, кто находится дальше от эпицентра, чтобы успеть защитить себя, прежде чем разрушительные волны землетрясений настигнут потенциальных жертв.

Система предупреждения землетрясений на смартфоне

Однако до глобального внедрения системы оповещения о землетрясениях на базе Android пока еще далеко. Тем не менее, с сегодняшнего дня заинтересованные пользователи со всего мира могут подключиться к пробной системе на Android и использовать свои телефоны в качестве мини-сейсмометров для отправки данных в Google.

В настоящее время, жители Калифорнии будут получать уведомления о стихийных бедствиях в рамках партнерства с Геологической службой США (USGS) и канцелярии Калифорнии по чрезвычайным ситуациям, которая получает данные от ShakeAlert – существующей системы раннего предупреждения землетрясений от более чем 700 сейсмометров.

Напомним, что ранее в Украине хотели создать новую систему оповещения ЧП. Также в прошлом месяце в Украине произошло землетрясение – где зафиксировали подземные толчки.

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