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Билл Гейтс потратит миллиарды на вакцину против коронавируса

Мультимиллиардер понимает, что его деньги могут быть потрачены впустую

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:55

Билл Гейтс сказал, что The Gates Foundation (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) готов вложить миллиарды долларов на создание вакцины против коронавируса. Соучредитель Microsoft рассказал о своих намерениях в вечернем шоу The Daily Show с Тревором Ноем, в котором рассказал о способах борьбы со смертельной болезнью, официально известной как COVID-19.

Мультимиллиардер понимает, что его деньги на разработку лекарства, в итоге, могут быть потрачены впустую. Гейтс признает, что в итоге может так случиться, что лишь 2 из 7 потенциальных вакцин будут выбраны для массового производства, а остальные будут неэффективными, но профинансирует их все. Гейтс готов рискнуть, чтобы помочь человечеству.

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"Наш фонд собирается финансировать все фабрики, которые сейчас заняты разработкой вакцины, чтобы не терять время на исследования, какое из лекарств окажется более эффективным в борьбе против коронавируса", – сказал Билл Гейтс.

Гейтс сказал Ною, что его фонд способен намного быстрее заниматься исследованиями, чем организации общественного здравоохранения, которые могут быть изнурены бюрократическим аппаратом.

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"Поскольку наш фонд обладает глубоким опытом в области инфекционных заболеваний, мы подумали об опасности эпидемии коронавируса. Ранее мы финансировали некоторые успешные исследования, например, в области прививок. Наш огромный бюджет поможет ускорить процесс создания вакцины", – объясняет Билл Гейтс.

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Миллиардер заявил, что есть смысл тратить миллиарды долларов на строительство заводов, которые в конечном итоге могут оказаться бесполезными для производства потенциальной вакцины, однако "это того стоит". По словам Гейтса, несмотря на решение фонда потратить огромную сумму, на создание вакцины может уйти 18 месяцев.

Гейтс в течение многих лет предупреждал об опасности глобальной пандемии. Когда вспышка коронавируса распространилась в родном штате Microsoft, в Вашингтоне, Гейтс объединился с Amazon, еще одним технологическим гигантом в Сиэтле, чтобы предоставить домашние тестовые наборы для жителей этого района. Гейтс также публично призвал должностных лиц США расширить тестирование и издать приказы о принудительном карантине по всей стране.

Напомним, что ранее богатство Билла Гейтса достигло 100 миллиардов долларов. Также ранее Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone.

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наука Билл Гейтс исследование вакцина коронавирус миллиардеры
Источник: Digital Trends
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