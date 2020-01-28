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Билл Гейтс дал 10 млн долларов на борьбу с вирусом-убийцей из Китая

28 января, 13:43

Деньги пойдут на противодействие распространению коронавируса в КНР и Африке

Билл Гейтс

Билл Гейтс / Фото: Flickr

Благотворительная организация учредителя Microsoft Билла Гейтса выделила 10 млн долларов на борьбу с распространением смертельного типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого стали уже более ста человек.

Как заявили в пресс-службе Фонда Билла и Мелинды Гейтс, по 5 млн будет выделено на противодействие инфекции в Китае и Африке.

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Отмечается, что деньги получат государственные и частные партнеры фонда в КНР: Национальная комиссия здравоохранения, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, Государственный фонд естественных наук Китая, а также различные исследовательские институты, связанные с Академией наук Китая, Сямыньским университетом и биотехнологической компанией Sinopharm.

Также 5 миллионов предназначаются центрам по предотвращению заболеваний в государствах – участниках Африканского союза.

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Фото: rotoinfo.ru

Деньги должны расширить меры по борьбе с инфекцией, включая обследование предполагаемых зараженных, лабораторные исследования, изоляцию и уход за инфицированными.

Напомним, что ранее известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Билл Гейтс эпидемия вирус коронавирус вирусная пневмония

Источник: Сегодня

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