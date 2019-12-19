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Биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия

Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил 20 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Биткоин показал невероятный инвестиционный рост за 10 лет
Биткоин показал невероятный инвестиционный рост за 10 лет
Фото: Pexels

Согласно свежему отчету Bank of America Securities, инвесторы виртуальных валют в начале десятилетия получили невероятный инвестиционный рост за 10 лет. В начале 2010 года биткойн стоил меньше доллара, но к 2017 году цена за криптовалюту возросла до неслыханных 20 тысяч долларов, что позволило озолотиться всем вкладчикам. Таким образом, финансисты признали Bitcoinлучшей инвестицией десятилетия. Об этом сообщает CNN Business.

Смотрите также в сюжете о том, как биткоин отпраздновал 10-летие:

В 2017 году на пике своей популярности популярная криптовалюта серьезно ударила по рынку компьютерных видеоигр из-за стремительного роста цен на видеокарты, так как добыча ценной валюты производилась на специальных "майнинг-установках" из видеоускорителей. Эта ситуация позволила игровым приставкам занять освободившуюся нишу, поскольку цены на них оказались ниже видеокарт без учета стоимости всего компьютера.

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Год спустя цена за биткоин упала до 3200 долларов, а к концу 2019 года криптовалюта поднялась до 7000 долларов. В какой-то момент рост виртуальных валют помог поднять акции AMD.

Курс биткоина за последние годы
Курс биткоина за последние годы
Фото: TechSpot

В связи с тем, что все больше компаний принимают биткойны в качестве формы оплаты, а также общей легитимизации криптовалют в глазах некоторых скептиков, аналитики предрекают ее рост в 2020 году до 11 тысяч долларов. Так что сейчас самое время закупиться "криптой" тем, кто желает приумножить свои финансы.

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В докладе Bank of America Securities также перечислены некоторые из худших инвестиций десятилетия. К ним относятся кьят – местная валюта Мьянмы. Конфликт в стране, ранее известной как Бирма, обрушил валюту так, что один доллар, вложенный в кьят 10 лет назад, теперь стоит всего 0,4 одного цента США. Кроме того, инвестирование одного доллара в греческий фондовый рынок в начале десятилетия теперь оценивается всего в 7 центов из-за долгового кризиса и последующего дефолта в стране.

Напомним, что ранее майнеры обвалили рынок видеокарт и биткоин стал не нужен. Также в прошлом году произошла кража века – 6 миллионов биткоинов утеряны навсегда.

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Источник: CNN
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