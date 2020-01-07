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Boeing 737 Max оказался провалом десятилетия в авиации

У самолетов Boeing 737 Max нашли критические проблемы с двигателями и проводкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Boeing 737 Max не вызывает доверия у авиакомпаний и пассажиров
Boeing 737 Max не вызывает доверия у авиакомпаний и пассажиров
Фото: SlashGear

Boeing последнее время страдает от ряда неудач. Сперва у Boeing 737 Max обнаружили проблемы с программным обеспечением, которые вынудили авиакомпанию приостановить полеты последних моделей авиалайнеров. А в прошлом месяце космический корабль Boeing Starliner вышел на неправильную орбиту, поставив будущее полетов в космос под угрозу. Несмотря на то, что компания пыталась решить эти проблемы, у самолетов Боинга нашли дополнительные неисправности с проводкой и двигателями, которые поставили под риск полетов весь модельный ряд 737. Об этом сообщает SlashGear.

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После внедрения срочных исправлений программного обеспечения Системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) Boeing 737 Max, которая была виновной в авиакатастрофах 2018 и 2019 годах, казалось, что проблемы решены и худшее позади. Однако Федеральное управление гражданской авиации США заставило провести тщательный внутренний аудит, выявивший еще больше серьезных проблем, которые могут затронуть даже те самолеты, которые уже находятся в эксплуатации.

Boeing 737 Max
Boeing 737 Max
Фото: Wikipedia

Согласно источникам в The New York Times, Boeing обнаружил проблемы с проводкой, контролирующей хвостовое оперение 737 Max. Эксперты выявили близкое расположение двух пучков проводов, которые со временем могли перетереться и вызвать короткое замыкание, как следствие – вероятное падение самолета с эшелона. И это только верхушка айсберга.

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Также выявлены проблемы с двигателями CFM International LEAP-1B, установленными на 737 Max. Оценка показала наличие технического просчета в конструкции, которая со временем могла вызвать разрушение двигателя. Несмотря на то, что вероятность разрушения была оценена как минимальная, чтобы регуляторы требовали немедленных изменений, наличие такого риска достаточно, чтобы удержать авиакомпании и пассажиров от доверия к Boeing 737 Max.

Boeing 737 Max должен был стать самым большим достижением американской корпорации. Вместо этого он стал его самой большой катастрофой десятилетия. И хотя Boeing может утверждать, что подобные недостатки время от времени обнаруживаются, выявленные проблемы и отношение производителя к ним особой уверенности в самолете или компании не вызывают. Особенно, когда критические недостатки могут потенциально затронуть даже 737 Next Generation и другие самолеты модельного ряда 737, который считается самым массовым в гражданской авиации.

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Напомним, что ранее компания Boeing намеревалась нарастить выпуск лайнеров серии 737. А в прошлом году Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире.

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Источники: SlashGear , The New York Times
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