Более 400 пилотов подали иск против компании Boeing за дефекты в самолетах

От корпорации требуют компенсацию за потери при получении зарплат работников авиакомпаний

Фото: Pixabay

Более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщил ABC со ссылкой на документы суда.

В ведомстве отмечают, что, что Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

Пилоты указали в иске, что продолжают "нести потери при получении зарплаты, а также испытывают другие экономические и не связанные с финансами трудности".

Иск рассмотрят 21 октября в суде Чикаго.

19 июня телеканал CNBC сообщил, что летчики американской авиакомпании Southwest Airlines требуют от Boeing компенсации за недополученную зарплату из-за запрета на использование самолетов Boeing 737 MAX. По данным источника, Southwest Airlines теряет 8,5 млн долларов за каждый месяц простоя самолетов этой серии.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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