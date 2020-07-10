Что случится с человеком в космосе без скафандра – ответ ученых

Вывод экспертов неутешительный – незамедлительная смерть от удушья и экстремальных температур

Космический скафандр является надежной защитой человека от губительных условий космоса, экстремальных температур и давления на других планетах, если бы мы их когда-нибудь посетили. Но что бы случилось с человеком, если бы он оказался на одной из планет Солнечной системы или в безвоздушном пространстве космического вакуума? Ученые дали исчерпывающий ответ на такой интересный вопрос, сообщает Популярная Механика.

Стоит понимать, что несмотря на крайне низкую температуру космического пространства, человеческое тело без скафандра не замерзнет мгновенно, как это неправдоподобно показывают в фантастических фильмах. При отсутствии воздуха теплообмен в принципе невозможен, поэтому тепло будет непродолжительно сохраняться. Однако последний фактор все равно остается смертельным – при низком давлении жидкость внутри тела закипит, очень быстро испарятся слюна, слезы и пот.

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Ультрафиолет, радиоактивное и электромагнитное излучения также представляют смертельную опасность для незащищенной кожи. При декомпрессии до состояния вакуума человек способен сохранять сознание еще несколько секунд, после чего из-за недостатка кислорода наступает гипоксия, следом придет паралич и судороги мышц. Одновременно происходит образование водяного пара в мягких тканях и в венозной крови, что приведет к распуханию организма. Но тело человека достаточно упруго, чтобы избежать разрыва вследствие повышения внутреннего давления. Но даже космическом пространстве человек способен прожить около 2 минут, прежде чем потеряет сознание от удушья.

Выживаемость на планетах Солнечной системы без скафандра Фото: Популярная Механика

Что касается других планет Солнечной системы, то смерть на них наступит практически мгновенно. Если на Марсе и Меркурии условия позволят прожить почти 2 минуты, как их тонкая атмосфера создает условия ближе к космическому вакууму, то на других выживаемость низкая вследствие огромнейшего давления и экстремальных температур – человек там погибнет меньше, чем за секунду.

Напомним, что ранее NASA представило новые скафандры для высадки на Луну. Также недавно дети Нила Армстронга продали его скафандр на аукционе.

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