Дети Нила Армстронга продали его вещи на аукционе

Сегодня, 00:21

Одним из самых дорогостоящих лотов оказалась табличка с модуля Apollo 11 и скафандр легендарного астронавта

Фото: Википедия
Фото: Википедия

В американском городе Даллас прошел аукцион, на котором дети астронавта, который "совершил большой шаг для всего человечества" – Нила Армстронга - выставили его вещи.

Интерес к торгам был большой – за все лоты аукционный дом Heritage Auctions выручил почти 7,5 млн долларов.

Одним из самых дорогостоящих лотов оказалась табличка с модуля Apollo 11, которую продали почти за полмиллиона долларов.

Скафандр Армстронга, который легендарный астронавт носил на борту Gemini 8, ушел с молотка за 109 тыс. долларов.

Кроме того, на аукционе продали медали, фотографии, записи и многие другие лоты.

Напомним, что на луну он ступил в июле 1969 года, чем прославился на весь мир. Из жизни Нил Армстронг ушел шесть лет назад в возрасте 82 лет.

Напомним, в прошлом году специалисты Sothebyʼs оценили специальную сумку, в которую Армстронг собрал пробы лунного грунта, в несколько миллионов долларов.

Также мы писали о намерении Национального аэрокосмического музея США выкупить законсервировать скафандр, в котором астронавт совершил первую в истории человечества прогулку по Луне.
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Источник:

"Сегодня"

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