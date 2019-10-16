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NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео

16 октября, 18:13

Аналогичные скафандры будут использоваться и при полете на Марс

Новые скафандры для полетов на Луну и Марс представили в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. Первый костюм тестировала астронавт Кейт Рубинс. Он предназначен для высадки на Луну. А второй – для использования на борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю. Представленные скафандры, в которых астронавтам легче передвигаться, планируют использовать уже через пять лет при лунной миссии "Артемис". Для потенциального полета на Марс, уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы.

Напомним, ранее американская астронавт Хайдемари Стефанишин-Пайпер дала эксклюзивное интервью "Сегодня". Посольство Соединенных Штатов пригласило космическую леди в Украину, чтобы она рассказала о своем уникальном опыте на орбите ученым и молодежи.

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А еще раньше мы писали о том, как два астронавта покинули МКС и вышли в отрытый космос. Кристина Кох и Эндрю Морган совершили 219-й выход в космос в истории космической станции. За этим событием наблюдал весь мир, затаив дыхание.

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NASA космос Луна скафандр Марс

Источник: Сегодня

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