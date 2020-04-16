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"Дія" расширяет возможности: оплата коммуналки и электронный паспорт

Министерство цифровой трансформации запустило сразу два проекта в приложении "Дія" для украинцев

Евгений Опанасенко
Сегодня, 20:03

В рамках проекта "Государство в смартфоне" правительство в начале 2020 года запустило приложение "Дія". Приложение должно помочь оцифровать все документы украинцев, но на момент запуска функционал был ограничен лишь водительскими правами и свидетельством о регистрации транспортного средства. Но с 15 апреля украинское правительство разрешило использовать приложение "Дія" как электронный паспорт, о чем ранее заявлял вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подобная инновация сделала Украину первым в мире государством, в котором можно предъявлять цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога – достаточно запустить приложение "Дія". Стоит отметить, что оцифровать можно только ID-паспорта нового образца и биометрические загранпаспорта.

Подобное нововведение позволит использовать смартфон с запущенным приложением "Дія" и копией цифрового паспорта для подтверждения своей личности. Таким образом отпадает необходимость носить с собой физический ID-паспорт. Но работает это нововведение исключительно на территории Украины.

Смотрите также в сюжете о том, как наши зрители в соцсетях обсуждали государство в смартфоне:

Кроме того, в постановлении есть небольшая оговорка: представители госорганов обязаны принять ваш е-паспорт, но лишь "при условии наличия технических средств, предназначенных для установления достоверности отражения в электронном виде информации". Грубо говоря, если у полицейского, который попросил вас предъявить документы, нет с собой считывающего устройства — придется показать ему аналоговый паспорт.

Услуга цифрового паспорта начала работу с сегодняшнего дня – 16 апреля 2020 года. Однако на данном этапе воспользоваться ею сможет ограниченное количество пользователей – 17 тысяч. В полной мере воспользоваться цифровым паспортом смогут все украинцы лишь после полномасштабного запуска, который состоится позже в этом году.

Дія для Android
Дія для Android
Фото: Сегодня

С помощью цифровых паспортов украинцы смогут:

  • путешествовать железнодорожным и авиатранспортом;
  • подтвердить личность по требованию полиции;
  • получать медицинское и банковское обслуживание;
  • при получении посылок и писем на почте;
  • получать административные услуги.

Коммуналка

Вместе со стартом услуги цифрового паспорта Министерство цифровой трансформации запустило курс оплаты коммунальных услуг онлайн на платформе "Дія. Цифрова освіта". В рамках проекта каждому гражданину Украины предоставляется бесплатный онлайн-курс для обучения новому цифровому формату в виде образовательных сериалов.

Сейчас на официальном сайте доступен курс "Оплаты коммуналки онлайн. Оставайся дома". Обучающий сериал содержит семь серий для начинающих продолжительностью от 2 до 7 минут. Темы охватывают оплату коммунальных услуг на сайте коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах и в мобильных приложениях банков. Участие в образовательном сериале приняли заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк и эксперт по онлайн-платежам Святослав Комаха.

Напомним, что ранее на Android обнаружили 24 опасных приложения, которые следует удалить немедленно. Также на Android более 800 приложений оказались в зоне риска.

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Источник: ain.ua
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