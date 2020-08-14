Facebook Pay заработал на территории Украины: инструкция

С помощью Facebook Pay можно делать различные пожертвования или поддерживать блогеров

Сервис платежей Facebook Pay, который стартовал в прошлом году, теперь официально доступен на территории Украины. Система запущена частично, но уже позволяет украинцам делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети. А вот для оплаты чего-либо в интернете система не подходит. Для оплаты принимаются карты Mastercard и Visa, а платежи проводятся в долларах по курсу, сообщает Liga.net.

Новая опция Facebook Pay доступна в настройках личного кабинета с левой стороны. Сервис работает только в десктопной версии – в мобильном варианте доступа пока нет.

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С помощью Facebook Pay можно делать различные пожертвования с использованием встроенного механизма сбора средств для нуждающихся. Есть вариант приобрести виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно поддерживать различных блогеров.

Facebook Pay Фото: Сегодня

Facebook Pay – единая система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, запущенная в ноябре 2019 года. Она позволяет проводить платежи внутри сервисов компании, подключив банковскую карту платежных систем Mastercard, Visa и PayPal. В частности, покупать товары внутри Instagram и проводить денежные переводы внутри Messenger и WhatsApp. Какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp, пока неизвестно.

Расположение опции Facebook Pay в настройках Фото: Сегодня

Как подключить карту в Facebook Pay:

Зайти на страницу сервиса в настройках личного кабинета – вот прямая ссылка на Facebook Pay; Нажмите на кнопку "Добавить кредитную или дебетовую карту"; В появившемся окне введите данные платежной карты: номер, год и CVV; Стоит отметить, что на карте должна быть сумма минимум 1 доллар в гривневом эквиваленте (на момент публикации новости это составляет 27,55 гривен); После того, как данные карты окажутся валидными, она появится в списке способов оплаты в Facebook Pay.

Подвязанная украинская банковская карта в Facebook Pay Фото: Сегодня

Напомним, что ранее Google Украина официально запустила услугу Google Pay по оплате покупок онлайн. Также ранее Facebook грозился уничтожить Android собственной операционной системой.

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