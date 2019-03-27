"Google Украина" официально запустила услугу Google Pay по оплате покупок онлайн

Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях

Фото: Trusted Reviews.

"Google Украина" официально запустила услугу Google Pay по оплате покупок онлайн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb3/4a0/5c9bb34a07279.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb3/4a0/5c9bb34a07279.jpg 2019-03-27T19:32:00+02:00 Бизнес Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях

Компания "Google Украина" сообщила об официальном запуске услуги осуществления покупок онлайн через Google Pay, об этом сказано в пресс-релизе украинской дочерней компании Google.

"Google Pay позволяет легко и безопасно оплачивать покупки в магазинах, онлайн и в мобильных приложениях… Благодаря Google Pay онлайн при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов", – приводятся в сообщении слова директора "Google Украина" Дмитрия Шоломко.

На сегодня возможность оплаты через Google Pay на сайте или приложение доступна для клиентов Wayforpay и Portmone, однако компания "Google Украина" продолжает работу над привлечением новых партнеров и расширением данного списка.

Так, сегодня партнерами Google Pay в Украине уже являются 19 банков, а число точек, где можно оплачивать свои покупки через Google Pay, превышает 200 тысяч.

Проводя оплату за услуги в интернете, Google Pay не передает информацию о кредитной карте продавцу, а в случае потери телефона гаджет можно удаленно заблокировать с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. При этом нет необходимости деактивировать кредитную карту, поскольку ее данных в телефоне нет.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Google совместно с "ПриватБанком" и Mastercard запустили в Украине сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона Android Pay. Тогда Украина стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к этому сервису.

Напомним, Еврокомиссия наложила на Google миллиардный штраф. Интернет-корпорацию признали виновной в нарушении европейских норм по конкуренции с 2006 по 2016 год.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Google Украина" официально запустила услугу Google Pay по оплате покупок онлайн". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.