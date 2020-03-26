Хакер украл тайны компании AMD и попросил 100-миллионный выкуп

Злоумышленнику удалось получить исходные коды видеочипов серии Navi 10, Navi 21 и Arden – последний используется в Xbox Series X

На популярном сайте программистов Github появились секретные данные компании AMD. Хакер взломал серверы AMD и украл конфиденциальные документы с исходными кодами графических процессоров нового поколения AMD Navi и Arden – последний является процессором для игровой приставки Xbox Series X от Microsoft.

Злоумышленник начал шантажировать AMD и Microsoft тем, что если ему не выплатят 100 миллионов долларов, то он выложит оставшуюся часть информации на всеобщий доступ, сообщает TorrentFreak.

Видеокарты являются большим бизнесом для AMD. Компания является одним из ведущих брендов с долей рынка 32% на рынке настольных компьютеров. Более того, AMD уже долго время является производителем систем на чипе для Microsoft и Sony, использующие ее технологии для производства игровых приставок PS4 и Xbox One.

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Злоумышленнику удалось получить исходные коды графики Navi 10, Navi 21 и Arden осенью 2019 года. Информация содержалась на одном из рабочих компьютеров, а получить ее удалось при помощи особого способа взлома. При этом данные не были надежно защищены шифрованием. Затем на платформе разработки Github AMD обнаружила созданный репозиторий xxXsoullessXxx и проект под названием AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE, где располагалась часть украденной интеллектуальной собственности. Github немедленно отреагировали на запрос AMD, отключив хранилище.

Конфиденциальные данные были удалены из Github Фото: Github

Взломщика это не остановило. Он заявил, что планирует продать материалы за 100 миллионов долларов. Если покупатель не найдется, злоумышленник обещает передать данные избранным людям. Однако в компании считают, что украденная информация не скажется на конкурентоспособности или безопасности графических продуктов, так как новым владельцам воспользоваться ею в полной мере не удастся.

Напомним, что ранее за "голову" украинского хакера ФБР заплатит 5 миллионов долларов. Также ранее хакер из Черновицкой области обворовывал геймеров.

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