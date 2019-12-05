ФБР разыскивает хакера Aqua: за "голову" украинца заплатят 5 млн долларов

Фото: twitter.com/nca_uk

США наложило санкции на хакерскую группировку, лидер которой связан с властями и спецслужбами России.

В связи с этим Министерство финансов США готово заплатить 5 млн долларов за информацию о местонахождении лидера кибергруппировки Evil Corp Максима Якубца – это крупнейшее на сегодняшний день вознаграждение за киберпреступника.

Известный под ником Aqua киберпреступник родился в Хмельницкой области 20 мая 1987 года, но является гражданином России. По словам Мнучина, он также "оказывал прямую помощь российскому правительству, а с 2017 года работал на ФСБ". США уже возбудили в его отношении уголовное дело. Кроме Америки, его также разыскивает Великобритания.

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По данным следователей, в Evil Corp разработали и распространили "троян" Dridex, которым с 2011 года были заражены компьютеры сотен банков и финучреждений в более чем 40 странах. Ущерб от вируса оценивают в 100 млн долларов.

"Evil Corp работает как бизнес, управляемый группой людей из Москвы, которые имеют многолетний опыт и хорошо развитые, доверительные отношения друг с другом", – сообщили в Минфине США.

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Также в санкционный список попали пять российских компаний, оформленных на россиянина Дениса Гусева, который также играл ключевую роль в Evil Corp. Кроме него и Якубца, под санкции попали еще 15 человек – граждан России, Греции, Израиля, Испании и Украины.

Напомним, в прошлом году США также ввели санкции против ряда российских хакерских организаций.

А пару месяцев назад США обвинили украинца Федора Гладыря в кибератаках и мошенничестве – 34-летнему мужчине грозит 25 лет тюрьмы.

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