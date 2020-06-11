Искусственный интеллект попытается уничтожить человека в честном воздушном бою

Армия ВВС США ставит на победу искусственного интеллекта в тренировочном воздушном бою, который пройдет в июле 2021 года

Инженеры ВВС США разрабатывают автономный беспилотник со сложным искусственным интеллектом (ИИ), который сможет стать лучшим летчиком-истребителем в бою. Исследователи планируют провести честный воздушный бой "человек против ИИ" в июле 2021 года.

ВВС США начали проект искусственного беспилотника в 2018 году. Цель проекта состояла в том, чтобы в течение 18 месяцев внедрить машинное обучение на классических истребителях вроде F-16. В случае успеха новые истребители, такие как F-32 или F-22, будут оснащены автопилотом следующего поколения. На текущем этапе разработки он почти готов к боевым испытаниям.

Смотрите также в сюжете о том, как российские истребители нарушают воздушное пространство Евросоюза:

Доктор Стив Роджерс, который возглавляет проект Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL), сообщил, что машинное обучение позволяет системе искусственного интеллекта проходить многократные тренировки, что невозможно для обычных пилотов.

Через год состоится воздушный бой "человек против ИИ" Фото: Pexels

"Даже самые первоклассные пилоты-асы обладают опытом в пару тысяч часов налетов. А теперь представьте, если я смогу расширить их возможности с помощью системы, которая обладает миллионом часов тренировочного времени. Тактический автопилот с громадным опытом будет неоценимым помощником в воздушном бою, так как система может принять решение за время, за которое люди даже не успеют моргнуть", – заявил Роджерс.

Читайте также: Tesla удалила функцию автопилота у подержанных Model S

Проект засекречен, поэтому о деталях известно немного. Но мы можем сделать некоторые предположения. Например, ИИ, скорее всего, не будет полностью автономным во время тренировочного сражения. Поскольку прототип стоит сотни миллионов долларов, для безопасности управление частично будет выполняться удаленным оператором.

Скептически к первому сражению компьютера и человека в воздушном бою настроен генерал-лейтенант Джон Шанахан. Генерал объяснил, что полностью автономные транспортные средства все еще находятся в зачаточном состоянии – им пока нельзя безоговорочно доверять, чтобы они работали безупречно как на дороге, так и в воздухе. Тем не менее он добавляет, что исследования AFRL могут и должны опираться на достижения в автономной автомобильной промышленности.

С другой стороны, генерал Шанахан уверен, что искусственный интеллект, учитывая опыт, полученный за последние 10 лет в системах автономного управления и возросшие мощности вычислительной техники, выиграет воздушный бой с человеком в следующем году.

Напомним, что ранее автопилот Tesla обвиняли в убийстве людей. Также недавно произошел случай, когда Tesla на автопилоте убила своего водителя.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться