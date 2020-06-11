Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Искусственный интеллект попытается уничтожить человека в честном воздушном бою

Сегодня, 10:20

Армия ВВС США ставит на победу искусственного интеллекта в тренировочном воздушном бою, который пройдет в июле 2021 года

Инженеры ВВС США разрабатывают автономный беспилотник со сложным искусственным интеллектом (ИИ), который сможет стать лучшим летчиком-истребителем в бою. Исследователи планируют провести честный воздушный бой "человек против ИИ" в июле 2021 года.

ВВС США начали проект искусственного беспилотника в 2018 году. Цель проекта состояла в том, чтобы в течение 18 месяцев внедрить машинное обучение на классических истребителях вроде F-16. В случае успеха новые истребители, такие как F-32 или F-22, будут оснащены автопилотом следующего поколения. На текущем этапе разработки он почти готов к боевым испытаниям.

Смотрите также в сюжете о том, как российские истребители нарушают воздушное пространство Евросоюза:

Доктор Стив Роджерс, который возглавляет проект Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL), сообщил, что машинное обучение позволяет системе искусственного интеллекта проходить многократные тренировки, что невозможно для обычных пилотов.

Через год состоится воздушный бой "человек против ИИ"
Через год состоится воздушный бой "человек против ИИ"
Фото: Pexels

"Даже самые первоклассные пилоты-асы обладают опытом в пару тысяч часов налетов. А теперь представьте, если я смогу расширить их возможности с помощью системы, которая обладает миллионом часов тренировочного времени. Тактический автопилот с громадным опытом будет неоценимым помощником в воздушном бою, так как система может принять решение за время, за которое люди даже не успеют моргнуть", – заявил Роджерс.

Читайте также:
Tesla удалила функцию автопилота у подержанных Model S

Проект засекречен, поэтому о деталях известно немного. Но мы можем сделать некоторые предположения. Например, ИИ, скорее всего, не будет полностью автономным во время тренировочного сражения. Поскольку прототип стоит сотни миллионов долларов, для безопасности управление частично будет выполняться удаленным оператором.

Скептически к первому сражению компьютера и человека в воздушном бою настроен генерал-лейтенант Джон Шанахан. Генерал объяснил, что полностью автономные транспортные средства все еще находятся в зачаточном состоянии – им пока нельзя безоговорочно доверять, чтобы они работали безупречно как на дороге, так и в воздухе. Тем не менее он добавляет, что исследования AFRL могут и должны опираться на достижения в автономной автомобильной промышленности.

Читайте также:
Илон Маск готовит "неубиваемый" суперкомпьютер с автопилотом

С другой стороны, генерал Шанахан уверен, что искусственный интеллект, учитывая опыт, полученный за последние 10 лет в системах автономного управления и возросшие мощности вычислительной техники, выиграет воздушный бой с человеком в следующем году.

Напомним, что ранее автопилот Tesla обвиняли в убийстве людей. Также недавно произошел случай, когда Tesla на автопилоте убила своего водителя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Британские истребители перехватили российский самолет-разведчик Microsoft и Илон Маск создали мощнейший компьютер в мире Людей заменят машины: какие профессии оказались под угрозой в Украине Мужчина случайно катапультировался из истребителя на скорости 500 км/ч: фото
истребитель будущее пилоты автопилот искусственный интеллект
Источники: Inside Defense , AirforceMag
Реклама

Новости партнеров

Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:11Food

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

Вчера, 15:31Travel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

Вчера, 14:37Travel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

Вчера, 13:19Food

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

Вчера, 11:15Food

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

Вчера, 10:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

9 июняTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

9 июняШоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

9 июняTravel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

9 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

9 июняFood

Как приготовить шампиньоны на гриле

9 июняШоу-бизнес

Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

9 июняFun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

8 июняШоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

8 июняTravel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

8 июняFood

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Новости партнеров

Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Панина со скандалом выгнали с похорон Кокшенова. Подробности
Панина со скандалом выгнали с похорон Кокшенова. Подробности
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять