В США испытали первый в истории беспилотник-заправщик

В США испытали первый в истории беспилотный дозаправщик – компания Boeing провела тестовый полет дрона MQ-25 Stingray.

Он способен доставить около восьми тонн топлива для четырех-шести истребителей на расстояние до 930 километров. Такой беспилотник будет базироваться на авианосцах. Испытательный полет продолжался два часа и прошел успешно.

Ранее мы сообщали о том, что бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях украино-турецкого беспилотника, рассказывал, что он может уничтожить цель с высоты в семь км.

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Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия, которое будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие планировали создать в Запорожье, говорил он.

В Японии, где ранее поезд столкнулся с грузовиком, на маршрут вышел первый беспилотный автобус. Он будет курсировать в тестовом режиме до 14 октября. Все желающие могут прокатиться на нем бесплатно.

Правда, пока его маршрут довольно скромный – лишь 900 метров, и едет транспорт со скоростью 20 км/ч.

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