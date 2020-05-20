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Историческая веха: SpaceX готов отправить людей покорять космос

Первый полет космонавтов на космическом корабле SpaceX запланирован на конец мая – все, что нужно знать о миссии Demo-2

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:15

Старт ракеты SpaceX Falcon 9, предназначенной для доставки двух астронавтов NASA в космос, запланирован на 27 мая 2020 грода. Это важный исторический момент, поскольку последний раз американцы выводили своих астронавтов на орбиту Земли на космических кораблях собственного производства в 2011 году.

Тогда в июле 2011 года космический корабль NASA "Атлантис" стартовал из Флориды на Международную космическую станцию ​​с четырьмя астронавтами на борту. Это был последний раз, когда люди путешествовали в космос с американской земли. Космическое агентство искало замену устаревшим "Спейс Шаттлам" собственного производства, а тем временем отправляли свои экипажи на старых космолетах "Союз" производства России.

Смотрите также в сюжете о том, как Илон Маск пришел к своему успеху и построил космические корабли:

Однако параллельно развивались частные компании, например, SpaceX Илона Маска, которая после серии удачных беспилотных миссий готова отправить двух астронавтов NASA на МКС в специальной капсуле Crew Dragon 27 мая 2020 года в 13:33 по тихоокеанскому времени (28 мая в 00:33 по киевскому времени). Миссия, получила кодовое название Demo-2. Изначально она планировалось к запуску в 2019 году, но потерпела немало неудач. Однако после завершения проверки безопасности капсулы NASA и SpaceX наконец готовы к полету.

Экипаж Crew Dragon выведет на орбиту мощная ракета Falcon 9 со стартового комплекса 39А в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Историческая стартовая площадка ранее принимала "Аполлоны" и миссии космических шаттлов. Программа коммерческого экипажа NASA направлена ​​на то, чтобы положить конец зависимости США от российских космических кораблей для доставки астронавтов на МКС. NASA ежегодно покупает места в капсулах "Союз" с момента окончания программы "Шаттл".

Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за 7 миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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NASA космос ракета МКС Илон Маск SpaceX Falcon 9 Crew Dragon
Источник: CNET
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