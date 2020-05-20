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Nissan создал внедорожник без коробки передач: фото

Японский автопроизводитель представил гибридный кроссовер Kicks с силовой установкой e-Power

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:30

Японский автогигант Nissan представил миру свой первый гибридный кроссовер Kicks. Особенностью новинки является то, что у нее отсутствует коробка передач. Паркетный внедорожник оснащен безальтернативной силовой установкой e-Power, состоящей из 1.2-литрового двигателя, электромотора на месте коробки передач и тяговой батареи. Таким образом авто работает по бензин-электрической схеме.

Впервые гибридная система e-Power была представлена в популярном серийном автомобиле Nissan Note в 2016 году, а позднее появилась на минивэне Serena. Все эти новинки ранее не выезжали за пределы Японии. Nissan Kicks, предназначенный для рынка Таиланда, стал первым гибридом, покинувшим Остров Восходящего Солнца.

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Конструкция e-Power состоит из последовательной-гибридной схемы с 3-цилиндровым атмосферным мотором объемом 1,2 литра и мощностью 79 л.с (103 Нм), инвертором, 129-сильным (260 Нм) электродвигателем и блоком из аккумуляторных батарей, размещенных под передними креслами. Не стоит обращать внимание на слабый бензиновый двигатель – он не связан с передними колесами, а лишь выполняет роль генератора. Тяговой силой является электромотор.

Nissan Kicks
Nissan Kicks
Фото: motor.ru

Последовательно-гибридная система e-Power позволяет ограничиться очень компактной литий-ионной батареей емкостью всего 1,57 киловатт-часа и сочетать достоинства электрокара с удобством заправки обычного бензинового автомобиля. Вдобавок, "самозаряжающиеся" модели Nissan гораздо экономичнее и экологичнее негибридных аналогов.

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Обновленный Nissan Kicks легко узнать по полностью переосмысленному дизайну радиаторной решетки, переднего бампера и фар — площадь воздухозаборников стала больше, прищур фар — злее. Задний бампер также отличился другой формой, а у фонарей появился иной рисунок, но с кормы рестайлинговый кроссовер изменился меньше. Вся оптика стала светодиодной уже в базовой комплектации. В салоне рычаг коробки передач уступил место нефиксируемому джойстику выбора режимов движения; 7-дюймовый тачскрин мультимедиасистемы заменен на 8-дюймовый.

Nissan Kicks
Фото: Nissan
Nissan Kicks
Фото: Nissan
Nissan Kicks
Фото: Nissan
Nissan Kicks
Фото: Nissan
Nissan Kicks
Фото: Nissan
Nissan Kicks
Фото: Nissan
Nissan Kicks
Фото: Nissan
Nissan Kicks
Фото: Nissan
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Таиланд стал первым рынком для Nissan Kicks. Стоимость новинки составит от 28 тысяч долларов в базовой комплектации. На рынки Северной и Южной Америки, а также Китая будет выпущена "доработанная" версия с более мощным электромотором.

Напомним, что в прошлом году Nissan отозвал больше миллиона авто от люксовых моделей до электрокаров. Также в конце прошлого года Nissan презентовал нового "Жука".

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Источник: Motor.ru
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