"Оружие" победы над коронавирусом разработали всего за 10 дней

Правительство Великобритании попросило Dyson и Technology Partnership помочь побороть коронавирус

Одно из побочных эффектов коронавируса является затрудненное дыхание, в результате которого при отсутствии должного лечения заразившийся COVID-19 человек просто задыхается. Именно поэтому многие больницы по всему миру испытывают недостаток в аппаратах искусственной вентиляции легких. Для устранения дефицита выпуск своих моделей аппаратов ИВЛ начали даже непрофильные компании, включая известного производителя бытовой техники Dyson, знаменитого своими пылесосами. Об этой помощи лично попросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Десять дней назад мне лично позвонил премьер-министр Борис Джонсон. Мы не могли отказать, и мы перенаправили ресурсы компании Dyson на совместную работу с The Technology Partnership на создание и производство нового аппарата искусственной вентиляции легких CoVent. Мы разработали "оружие" в кратчайшие сроки. Это устройство можно производить быстро, эффективно и большими партиями. Запустить их в массовое производство мы уже можем в ближайшее время после прохождения сертификации", – заявил глава компании Джеймс Дайсон.

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В основе устройства используется двигатель Dyson с цифровым управлением. Его конструкция оптимизирована для того, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности, благодаря чему аппарат подходит для массового промышленного производства. Устройство спроектировано так, чтобы обеспечивать высококачественную, безопасную и стабильную подачу воздуха.

Dyson разработали принципиально новый аппарат ИВЛ всего за 10 дней Фото: Популярная Механика

По заказу правительства Великобритании будет выпущено 10 тысяч аппаратов CoVent, а еще 5000 новых систем ИВЛ компания Dyson пожертвует разным странам мира.

Безопасный аппарат ИВЛ от Dyson Фото: Популярная Механика

Напомним, что ранее квадрокоптеры научили "охотиться" на больных коронавирусом. В то же время ученые назвали дату победы над пандемией коронавируса.

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