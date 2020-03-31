Чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса: инфографика

Супрун рассказала об основных симптомах гриппа и COVID-19

В то время, как ученые предупреждают о возможной второй волне пандемии COVID-19, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса.

Согласно данным, которые обнародовала Супрун у себя в Facebook, заболевание COVID-19 начинается неожиданно; симптомы: высокая температура, сухой кашель, задышка, боль в мышцах; редко – головная боль и диарея; инкубационный период длится 1-14 дней, но может увеличиваться до 24 дней; осложнения возникают в 5% случаев (острая пневмония, осложнение дыхания, септический шок, полиорганная недостаточность), выздоровление: 2 недели (легкая форма), 2-6 недель (тяжелая форма).

Заболевание гриппом начинается резко; симптомы: высокая температура, сухой кашель, боль в мышцах, головная боль, боль в горле и насморк; редко – диарея и рвота; инкубационный период длится от 1 до 4 дней; осложнения возникают в 1% случаев (исключительно с пневмонией), выздоровление: 2 недели (легкая форма), 2-6 недель (тяжелая форма).

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"Это жизненно важно (знать), когда речь идет о вашем физическом и психическом здоровье, а также об алгоритме действий в случае возникновения того или иного симптома", – прокомментировала Супрун обнародованные данные.

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