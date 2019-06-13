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Самый странный самолет в мире совершит революцию в авиации: фото

Самолет Flying-V с самый необычной конструкции поднимется в воздух для пробного полета в октябре 2019 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:17
Небесный гигант получил название Flying-V
Небесный гигант получил название Flying-V
Фото: CNET

Голландская авиакомпания KLM взялась за финансирование разработки прототипа V-образного самолета, предназначенного для того, чтобы разместить пассажиров в крыльях для экономии топлива. Небесный гигант получил название Flying-V и не похож ни на один из существующих авиалайнеров – настолько странным получилась его форма, которая может произвести революцию в авиации.

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По словам KLM, футуристический дизайн фюзеляжа по расчетам потребляет на 20% меньше топлива, нежели самый современный Airbus A350. Нестандартная конструкция позволит не только экономить горючее, но и делает самолет более устойчивым в полете, утверждают инженеры компании.

Исследователи считают, что прототип самолета может быть готов уже этой осенью. Однако на испытания могут уйти годы, и первая гражданская модификация вряд ли появится раньше 2040 года, сообщает CNN. Тем не менее, если проект Flying-V пройдет все необходимые тесты и получит сертификат, то он станет первым в истории самолетом, в котором пассажиры будут размещены в крыльях.

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Идея создания экологически безопасного и экономически эффективного самолета, пришла в голову студенту Юстусу Бенаду, который на момент проектирования был студентом Берлинского технического университета. Проект Flying-V заинтересовал Делфтский технический университет Нидерландов, находящийся в тесном сотрудничестве с авиакомпанией KLM – она профинансировала перспективный проект.

Проект Flying-V финансирует авиакомпания KLM
Проект Flying-V финансирует авиакомпания KLM
Фото: TechCrunch

Как и усовершенствованный Airbus A350, Flying V сможет перевозить 314 пассажиров или 524 квадратных метров груза в грузовой модификации, сообщает KLM. Воздушное судно также будет обладать стандартным размахом крыльев для соответствия воротам ангаров или взлетно-посадочным полосам.

Flying V сможет перевозить 314 пассажиров
Flying V сможет перевозить 314 пассажиров
Фото: CNN

"Flying-V меньше, чем A350, и обладает меньшей площадью поверхности. В результате получается меньшее сопротивление с воздухом, а это означает, что Flying-V нужно меньше топлива для преодоления такого же расстояния, чем A350", – заявил руководитель проекта Рулоф Вос.

Гражданская модификация вряд ли появится раньше 2040 года
Гражданская модификация вряд ли появится раньше 2040 года
Фото: CNN

Самолет также использует самые экономичные турбовентиляторные двигатели, которые вообще существуют, комментирует KLM. В то время как текущий двигатель все еще использует керосин, в будущем он может быть переоборудован под использование электрических турбовентиляторов.

Технические характеристики Flying-V
Технические характеристики Flying-V
Фото: CNET

По мере того, как пассажиры все чаще стали летать на дальние расстояния, авиакомпании желают снизить выбросы CO2 воздушными суднами на 35% к концу 2030 года. "Наша конечная цель – полет без выбросов углекислого газа вообще", – резюмировал Вос.

Напомним, что ранее в США показали интерьер самолета Судного дня. В то же время американцы подготовили к испытаниям секретный "самолет-пулю"

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Источник: CNN
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