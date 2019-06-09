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В США подготовили к испытаниям секретный "самолет-пулю"

9 июня, 11:57

Строительство воздушного судна было засекреченным на протяжении десяти лет

Источник: The Drive
Источник: The Drive.

Американская компания Otto Aviation подготовила к летным испытаниям инновационный самолет Celera 500L с выдающимися летными и техническими характеристиками. Самолет обнаружили в аэропорту Южной Калифорнии, сообщает The Drive.

Секретно разработка самолета велась около десяти лет. Машину назвали "самолет-пуля" из-за обтекаемой формы, за внешним видом похожую на пулю.

По данным производителя, самолет управляется одним пилотом и благодаря особенностям конструкции для взлета и посадки может использовать любые аэродромы. Ранее самолет несколько раз видели во время скоростных наземных тестов.

Скорость Celera 500L будет достигать 820 км/ч, расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 км. Максимальная высота полета – 18 тысяч метров.

В США устроили презентацию нового самолета – самого длинного пассажирского лайнера Boeing-777X. По данным компании, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев – 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев, что ранее использовалось только в военной авиатехнике.

Кроме того, американская компания Stratolaunch Systems объявила о проектировании двух ракет-носителей воздушного старта и космоплана. Согласно сообщению компании, самая легкая из ракет-носителей будет применяться для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с 2022 года.

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Тег США, самолет, испытания, инновации

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