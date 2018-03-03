Трасса, на которой невозможно попасть в ДТП. Китай снова удивляет технологиями

Длина шестиполосной автодороги будет достигать 161 километр, ее эксплуатация должна начаться к Азиатским играм

К 2022 году в КНР будет построена "супертрасса", благодаря которой правительство надеется достичь нулевой аварийности. Длина шестиполосной автодороги будет достигать 161 километр, ее эксплуатация должна начаться к Азиатским играм-2022 в Ханчжоу.

Трасса получит оборудование, которое сможет вести диалог с автопилотами машин, что предотвратит риски столкновения. Разработчики отмечают, что дорога отлично подойдет для беспилотников и грузовиков, которые смогут ехать на скорости в 120 км/час.

Трасса будет рассчитана на движение электрокаров, ее покроют солнечными батареями, энергию используют для дозаправки транспорта. Кроме того, заряд модно будет осуществлять прямо на ходу благодаря системе быстрой.

Напомним, ранее сообщалось, что рынок Китая открывается для украинского бизнеса.

После участия украинских экспортеров в третьей по величине в мире и главной выставке продуктов питания на Ближнем Востоке Gulfood 2018, Украина представит национальный стенд на международной выставке по импорту в Китае осенью 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития (МЭРТ), отметив, что China International Import Expo 2018 – первая международная выставка в Китае, которая ориентирована на импорт.

Китай готов рассматривать иностранные товары, поэтому у украинских производителей появилась возможность быть среди первых, кто представит свои продукты и услуги на китайском рынке.

Также сообщалось, почему в китайском интернете запретили букву "N".

Нашумевшее видео о китайских грабителях-неудачниках смотрите ниже:



