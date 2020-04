Twitter лишил пользователей удовольствия: что отключили

Twitter отключил архаичную функцию управления публикациями через SMS

Сервис микроблогов Twitter объявил неприятную новость для активных пользователей. Компания приняла решение отключить древнюю функцию, которая существовала с 2006 года. Речь идет об утерянной возможности получения SMS-сообщений с текстом новых публикаций. Twitter отключил SMS оповещения во многих странах, оставив ее активной лишь в нескольких (каких, не уточняется), где архаичный режим все еще пользуется популярностью.

Отключение SMS-оповещений вряд ли будет проблемой для подавляющего большинства пользователей, так как пользоваться мобильным приложением на порядок удобнее. Более того, многие наверняка даже не знали о ее существовании.

We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.



Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts.